快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六腳國中生用黃海岱的一籃布袋戲偶拍微電影 奪特別獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱（右），2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃（左）。記者魯永明／翻攝
台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱（右），2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃（左）。記者魯永明／翻攝

台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃，被在地就讀六嘉國中的學生陳智翔、林世揮意外發現，拍成微電影主題《放．手一搏》故事，參加「紙風車台灣少年金像獎—368我的家」比賽，榮獲評審團特別獎。

國三學生陳智翔、林世揮說，六腳鄉灣內社區每年娘媽生日，街上會有200多團布袋戲同台演出，引發他們拍影片靈感，拍攝過程，偶然發現現在就讀高中的學姊黃乃晏，也站上戲台操偶，原來她的父親黃瑞濃是黃海岱的姪子。

兩人用影像述說黃海岱送黃瑞濃一籃布袋戲偶，以及學姊黃乃晏與哥哥傳承父親布袋戲的故事，黃瑞濃在黃海岱過世前2年，常去雲林找黃海岱泡茶、聊天，黃海岱將一籃戲偶送黃瑞濃，要他好好顧著，這籃戲偶有尊「苦海女神龍」戲偶，學姊和她哥哥從父親手中傳承布袋戲，希望讓布袋戲名聲可以發揚光大。

紙風車文教基金會董事長李遠（筆名：小野）說，這支影片十分完整，在短短2分鐘影片，述說了很多事情，「包括黃海岱所傳承的一籃戲偶，說到如何傳給他身邊最後的弟子，以及弟子的兒子、女兒怎麼接手，有細節、有歷史，還有氣氛。

六嘉國中校長徐文成與教師教導學生，拿手機用影像說在地故事的技術能力，校外參賽常獲獎，陳智翔、林世揮日前獲紙風車基金會董事長李遠頒獎表揚，獲獎金2萬元，2人另與六嘉影像團隊以主題「蘋果的誘惑」，榮獲嘉縣局首屆少年及婦幼安全微電影比賽銅獎。微電影「放．手一搏」在https://youtu.be/GkR2QYhcY9w播映。

台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃。記者魯永明／翻攝
台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃。記者魯永明／翻攝
台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃（右）。記者魯永明／翻攝
台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃（右）。記者魯永明／翻攝
六嘉國中學生陳智翔（右）、林世揮（左）拍微電影主題《放．手一搏》故事，參加「紙風車台灣少年金像獎—368我的家」比賽，榮獲評審團特別獎。記者魯永明／翻攝
六嘉國中學生陳智翔（右）、林世揮（左）拍微電影主題《放．手一搏》故事，參加「紙風車台灣少年金像獎—368我的家」比賽，榮獲評審團特別獎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃女兒黃乃晏，操弄「通天教主」黃海岱送父親的「苦海女神龍」戲偶。記者魯永明／翻攝
嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃女兒黃乃晏，操弄「通天教主」黃海岱送父親的「苦海女神龍」戲偶。記者魯永明／翻攝

布袋戲 微電影 紙風車

延伸閱讀

調查局百萬微電影頒獎典禮 「五點零七分」奪金

影／高市國中生英文單字競賽PK 最終以冷僻單字定勝負

楊冪低調美胸、露性感小肚子搶先戴限量帽　粉絲驚呼「這是哪來的國中生！」

從孩子眼光看家鄉 台灣少年金像獎溫暖療癒

相關新聞

3分鐘地科小教室／誰先來？誰後到？掌握關鍵原則 解讀岩層記錄訊息

自然科的題目中，經常有文字搭配圖表的組合，每年會考54題中圖表題平均就佔了30題左右，著實考驗著學生圖表判讀的能力。因此，如何利用課本中的知識結合生活常識去理解圖表所要傳達的訊息

語文能力養成 ／志學、而立、不惑 年齡代稱怎麼記？補教名師帶你這樣記

爸爸說：「『不惑之年』一過，體力就漸漸走下坡了」；媽媽對哥哥說：「『而立之年』已過，該考慮成家了。」。「不惑之年」、「而立之年」到底是指幾歲呢？

鄧公國小辦公桌全換新 讓教師工作更舒適

新北市淡水區鄧公國小從建校到現在三十多年，老師們所使用的辦公設備也有三十多年，有損壞或生鏽，抽屜卡卡，因此新北市議員鄭戴麗香爭取經費幫助學校將全部的50組教職員辦公桌汰舊換新，希望老師備課及辦公能更輕鬆舒適。

台南女中開箱趣當南博特調員 接受者轉變為傳達者

台南市文化局推動鄭成功文物館轉型為市立專業博物館，與成大歷史系合作，進入高中培養「南博特調員」。台南女中學生選定5專題深...

音樂劇《狗狗天堂》走入校園 教孩子尊重生命不棄養

今天「彩虹愛家生命教育協會」造訪台中市豐原區富春國小，並為師生帶來精彩的耶誕音樂戲劇《狗狗天堂》，藉由戲劇演出，闡述每個...

宜蘭東光國中美術班大放異彩 全國賽創歷年最佳

宜蘭縣立東光國中美術班1997年創立迄今，培育逾500位優秀藝術人才，今年全國學生美術比賽11月26日結果出爐，包含版畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。