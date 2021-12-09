六腳國中生用黃海岱的一籃布袋戲偶拍微電影 奪特別獎

台灣布袋戲界被尊稱「通天教主」的黃海岱，2007年過世前2年，將一籃布袋戲偶贈送姪子、嘉義縣六腳鄉東星綜藝團團主黃瑞濃，被在地就讀六嘉國中的學生陳智翔、林世揮意外發現，拍成微電影主題《放．手一搏》故事，參加「紙風車台灣少年金像獎—368我的家」比賽，榮獲評審團特別獎。

國三學生陳智翔、林世揮說，六腳鄉灣內社區每年娘媽生日，街上會有200多團布袋戲同台演出，引發他們拍影片靈感，拍攝過程，偶然發現現在就讀高中的學姊黃乃晏，也站上戲台操偶，原來她的父親黃瑞濃是黃海岱的姪子。

兩人用影像述說黃海岱送黃瑞濃一籃布袋戲偶，以及學姊黃乃晏與哥哥傳承父親布袋戲的故事，黃瑞濃在黃海岱過世前2年，常去雲林找黃海岱泡茶、聊天，黃海岱將一籃戲偶送黃瑞濃，要他好好顧著，這籃戲偶有尊「苦海女神龍」戲偶，學姊和她哥哥從父親手中傳承布袋戲，希望讓布袋戲名聲可以發揚光大。

紙風車文教基金會董事長李遠（筆名：小野）說，這支影片十分完整，在短短2分鐘影片，述說了很多事情，「包括黃海岱所傳承的一籃戲偶，說到如何傳給他身邊最後的弟子，以及弟子的兒子、女兒怎麼接手，有細節、有歷史，還有氣氛。