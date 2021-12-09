高三志願只填海大商船系 她立志跑船 陽明老董佩服

現就讀海大商船系四年級的王婷莉，因成績優異且立志跑船，日前獲陽明海運董事長鄭貞茂約見，經過1個多小時的懇談，鄭董事長被她的學習精神與態度感動，王婷莉也幸運成為陽明鄭董事長未來擬在海大推動萌拓學堂的第一個指導的學生。

海大指出，過去刻板印象及環境，讓外界以為航海工作辛苦、長期中斷家人聯繫、有危險性等，就像「黑手」，且以男性為主，導致長期航海人才缺乏，其實現今智慧航安、5G通訊、出海的安全與舒適都有很大改善。現在已越來越多女性跑商船，具相關乙級證照者起薪也都10多萬元起跳。

王婷莉今年初修讀海大「傳承與創新王光祥講座」以108分高於滿分的成績獲得第一名。這門通識課程由海大校友總會王光祥理事長與兼任副教授林見松國策顧問規畫開設，邀請各領域傑出校友返校演講，將奮鬥過程、人生態度與學弟妹分享，讓海大學子儲備職場競爭力。王光祥還設立獎學金，鼓勵全勤到課與表現優異的學生。

在王光祥推薦下獲得海運董座親自接見，王婷莉表示，能夠與師長們拜會陽明的掌舵者，一睹鄭貞茂董事長的領袖魅力，是非常榮耀的一件事。鄭董事長請海大畢業已經擔任大副二副的學姐們，傳授她經驗和應該做的準備。

王婷莉說，跑船是可以改善家境的一條路，她要讀海大商船系家人都很支持，高三選填志願時她只填了一個海大商船系，當時想說考不上就不讀大學了，現在她計畫在未來2年內完成研究所學業，同時強化自己的外語能力，為日後的跑船工作儲備自己的軟實力。