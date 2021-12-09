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台東48校園「五星級」廁所 美到民眾都想借方便！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處

台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準，不僅師生如廁像在做夢，連民眾看了相當羨慕，也想借方便一下。

縣長饒慶鈴說，縣內國中小學大都因建築老舊，廁所毀損滲漏等問題，影響師生如廁意願，憋太久影響身心健康；因此，自108年起向中央爭取經費，逐一整建校園廁所，提升師生如廁意願，更展現校園新亮點。

48校園78棟廁所，每間都呈現不同風貌，融入生活新美學及在地文化特色，打造專屬學校的廁所空間，有的走海洋風、有的則是走夢幻卡通系列，也有學校設計原住民圖騰彩繪，個個別具心裁，美得冒泡。

學校師生如廁有視覺上的享受外，耳朵裡還能聽到柔和的輕音樂，就像走進五星飯店上廁所一樣，身心理都輕鬆自在的「解放」。有老師開玩笑說：「有了新廁所，班上學生變得愛上廁所，還帶書如廁」。

「看了誰都想體驗一下！」有學生家長說，他日前進學校參加運動會，看到校園的廁所真的讓他驚豔不已，還手機拍照傳給朋友看，他們都很羨慕說想來和學校借一下廁所。

縣府教育處表示，目前已完成48校78棟廁所環境改善，挹注經費1億3千萬元，後續還有學校進行修繕整建，並會輔導學校以兼具隱私、融入在地文化特色及美學藝術結合，打造師生一個安心的如廁環境。

台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處
台東縣政府爭取1億3千萬元經費，陸續改造48校園78棟廁所，結合在地文化特色，加入美學概念設計，讓每間廁所達到「五星級」水準。圖／擷取自國際發展及計畫處

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