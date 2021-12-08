點亮全台最高活聖誕樹 淡江中學迎耶誕節

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新北市淡水區私立淡江中學昨(7)日晚上舉行聖誕樹舉點燈儀式，這顆當聖誕樹的南洋杉，經過半世紀、長成超過30公尺，有10層樓高，有將近三千顆繽紛彩燈在聖誕樹上閃耀，也代表著全台灣最高的活聖誕樹正式點亮。

淡江中學校長柯賜賢表示，擁有百年歷史的淡江中學，傳承馬偕博士傳道精神，聖誕節是校園重要傳統節日，早年校方於1967年由當時，陳泗治校長，在校園種下這一棵南洋杉，經過半世紀、長成超過30公尺，有10層樓高，成為全台最高有生命的活聖誕樹，而身為淡江中學的學生，也都每年參加，來感受歡樂的耶誕氣氛。

校長柯賜賢指出，這一棵南洋杉生命力強盛，每年都還在長高，因此明年必需要找來更大的吊車，來將聖誕樹頂端的伯利恆之燈，高掛在樹頂上頭。

不過因為疫情的關係，目前校園當中是不開放校外人士來參觀的，也期盼未來能夠有機會來開放，而這也是校園當中每年的重要亮點，將近三千顆繽紛彩燈在聖誕樹上閃耀，浪漫的氛圍成為各個學生校友的美好回憶。