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嘉縣承辦明年全民運 東石國中PU跑道落成縣運登場暖身
嘉義縣中小學運動會暨全縣運動會上午在東石國中田徑場開幕，同時舉行東石國中PU跑道整建落成典禮，縣長翁章梁、嘉縣體育會理事長羅信富等貴賓剪綵，在跑道「試跑」，宣告新跑道啟用，未來提供選手競技，學生上課及社區民眾運動使用，為明年承辦全民運動會暖身。
東石國中PU跑道82年鋪設完工，是1座長400公尺標準跑道，也是嘉縣各運動競賽主場地，長期使用毀損，龜裂嚴重，縣府籌款配合體育署補助，以2163餘萬元進行跑道鋪設工程。
中小學運動會暨全縣運動會，共有田徑、游泳、足球、籃球、排球、網球、軟式網球、桌球、羽球、跆拳道、角力、柔道、慢速壘球、槌球、木球、射箭等16項比賽，為期近1個月運動會，在各運動場館舉行。
翁章梁說，明年承辦全民運動會，身為地主隊積極籌備，主題「發光在嘉義」，希望嘉義選手在自己場地到最好的成績，藉縣運讓選手提前準備，歡迎鄉親為選手加油打氣。競賽訊息可上大會競賽網站嘉義縣體育競賽管理系統https://reurl.cc/xErWrN，查詢賽程與成績。
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