后厝國小設自行車練習場 仿考照教學生安全騎單車
桃園市大園區后厝國小舉辦畢業生單車環島行多年，為加強學童騎乘自行車安全觀念，今年新設置自行車練習場，訓練學童練習如何安全騎自行車，校長王建興今天上午表示，該自行車練習場地有如「考照」，針對中高年級學生教導自行車直線騎乘、直角轉彎、S形和過平交道體驗及配戴安全帽、護膝常識，學會安全騎自行車避免危險。
后厝國小為提供畢業生成長禮，至今舉辦畢業生單車環島行9屆，成為該畢業傳承，該校將騎乘單車、舞獅列為發展特色，校方決定推動自行車安全教育，王建興說，為落實學生養成安全騎單車觀念，遵守交通規則之外，還要學習騎乘自行車技巧，避免發生意外，不過他並不鼓勵學生騎單車上學。
校方設置自行車練習場，針對中高年級學生，由老師指導學生練習騎自行車直線行駛，必須超過10秒以上，練習如何騎乘直角轉彎、S 形和過平交道訓練，教導行駛配戴安全帽、注意交通號誌、規則，避免騎乘自行車意外。
王建興表示，為延續該校每年畢業生騎單車環島傳統，校方也會安排高年級學生畢業前，進行自行車道路實務訓練，為單車環島行做準備，他也會親自帶隊參加，繼去年環島行搭車、騎單車行程後，明年計畫畢業生單車環島行程，將採搭遊覽車、火車和騎單車方式，從東部返桃園行程，讓畢業生挑戰體力和意志力。
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