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同安國小出現超大耶誕襪 偏鄉小校成拍照亮點

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術。圖／同安國小提供

彰化芬園鄉同安國小明年將邁入百年，近日師生打造耶誕裝置藝術迎接校慶，以回收再利用打造超大耶誕襪，蒐集學校落葉與雜草當成填充物，讓偏鄉小校在12月散發濃濃耶誕氣氛，吸引家長鄉親到校觀賞拍照。

同安夢幻耶誕裝置是以環保資源回收永續利用為主題，其中超大耶誕襪由學生打掃蒐集落葉與雜草充當填充物，學生也在電腦課設置Microbit晶片按鈕及程式設計，當按下開關就會撥放映景的耶誕歌及燈光。

耶誕樹旁的桌椅則是師生利用回收的稻草、咖啡豆麻布袋、棧板及廢棄的花盆組合而成，桌上可愛的麋鹿燈是利用回收的酒瓶及雷雕機製成。

同安國小校長施皇羽說，學校近年來積極在國際雙語、藝術美感與科普創客三大主軸規畫各式多元特色課程，頗受家長與學生的喜愛，學校以最受孩子喜歡的國際節日耶誕節為主題，由藝術家曾玉珊和學校師生動手打造夢幻耶誕裝置，學生都很興奮。

彰化芬園鄉同安國小明年將邁入百年，近日師生打造耶誕裝置藝術迎接校慶。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小明年將邁入百年，近日師生打造耶誕裝置藝術迎接校慶。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術，水藍色耶誕樹相當吸睛。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術，水藍色耶誕樹相當吸睛。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術，讓偏鄉小校也有濃濃耶誕氣氛。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小打造耶誕裝置藝術，讓偏鄉小校也有濃濃耶誕氣氛。圖／同安國小提供

彰化 裝置藝術 藝術家

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