同安國小出現超大耶誕襪 偏鄉小校成拍照亮點

彰化芬園鄉同安國小明年將邁入百年，近日師生打造耶誕裝置藝術迎接校慶，以回收再利用打造超大耶誕襪，蒐集學校落葉與雜草當成填充物，讓偏鄉小校在12月散發濃濃耶誕氣氛，吸引家長鄉親到校觀賞拍照。

同安夢幻耶誕裝置是以環保資源回收永續利用為主題，其中超大耶誕襪由學生打掃蒐集落葉與雜草充當填充物，學生也在電腦課設置Microbit晶片按鈕及程式設計，當按下開關就會撥放映景的耶誕歌及燈光。

耶誕樹旁的桌椅則是師生利用回收的稻草、咖啡豆麻布袋、棧板及廢棄的花盆組合而成，桌上可愛的麋鹿燈是利用回收的酒瓶及雷雕機製成。