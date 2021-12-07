點燃偏鄉閱讀力 這企業3年捐5輛行動書車巡迴部落

宏致集團為協助台東縣府推動偏鄉閱讀，3年共贈送5輛行動書車給台東縣府，近日這輛行動圖書館書車，將提供台東縣境之南大武鄉使用，便利部落居民閱讀，點燃偏鄉閱讀的動力、拓展國際視野，縣長饒慶鈴表示「這是給偏鄉孩童最好的聖誕禮物」。

2021年台灣閱讀節日前在中正紀念堂園區開展，宏致集團董事長袁万丁，也代表公司捐贈台東縣政府一輛行動書車，由台東縣文化處副處長劉俊毅代表接受，並將書車轉贈給大武鄉鄉長黃建賓。

饒慶鈴表示，大武鄉立圖書館尚在整建工程施作中，為解決鄉民閱讀的渴望與需求，這次將書車提供給大武鄉，藉由行動圖書館概念運作，讓圖書館奔馳並巡迴停駐於部落社區裡，提供大小鄉親們閱讀。

她說，聖誕節就要到了，這輛車就像一輛聖誕禮物專車，未來將穿梭在大武等部落，讓部落居民孩子享受閱讀樂趣，也將閱讀習慣貼近地方生活，台東縣立圖書館亦將與大武攜手規畫設計各型的閱讀活動，讓閱讀影響力扎根。