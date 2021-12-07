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竹市唯一！光復高中資訊科劉鑒陞獲全國金手獎

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
光復高中資訊科三年級學生劉鑒陞，參加110學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國61所學校選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下全國金手獎（第九名）佳績。圖／光復高中提供
光復高中資訊科三年級學生劉鑒陞，參加110學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國61所學校選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下全國金手獎（第九名）佳績。圖／光復高中提供

新竹市光復高中資訊科三年級學生劉鑒陞，參加110學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國61所學校選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下全國金手獎（第九名）佳績，這也是竹市唯一獲得金手獎的學校，更是資訊科參加全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護職種，繼去年第一次獲獎優勝後，今年更上一層樓第一次榮獲全國金手獎的佳績。

今年全國技藝競賽電腦修護工職類，競賽內容為學科及術科二站。學科涵蓋學生所學三年專業知識、專業英文單字，術科第一站競賽內容包含電腦主機拆卸及組裝，網路線及光纖線製作，Windows Server 及Linux Fedora二大網路作業系統安裝與各項服務主機設定。

第二站競賽內容包含電腦介面卡製作、VＢ程式及Arduino程式撰寫，以電腦VＢ程式控制及監控介面卡上晶片執行Arduino程式之功能與狀態，今年還特別新增加入藍芽通訊傳輸功能，讓競賽難度提高。整體競賽涵蓋電腦硬體、作業系統安裝及設定、電路板設計與製作、VB、Arduino程式撰寫，對於參賽指導老師與學生需整合各項專業知識與技能，以面對多變的試題。

劉鑒陞說，他國中畢業後依自己興趣，加上家人支持選擇光復高中資訊科就讀，入學後從頭開始學起，隨跟著學校安排的課程規畫，學習電腦修護、電腦程式設計、電子電路設計製作等相關知識與技巧，在選手培訓過程中除了學校的課程與訓練外，也要克服因今年5月因疫情停課不停學，與訓練團隊老師展開遠距教學與訓練工作。

光復高中指出，劉鑒陞平日有上網路蒐集資料，增廣自我技能的習慣。訓練過程中除完成指導老師指定的項目外，也會提出自己的想法與指導老師討論。

學校安排動員以指導老師群的指導方式，協助完成訓練鑒陞各項專業知識與技能實作整合。訓練過程中除了在校練習時討論，在家中也透過社群軟體與指導老師群及學長亙動交換訊息。遇到困難，透過書籍、網路努力尋找解決方案，再實際測試驗證，經實驗測試將研究結果融入到競賽的實作系統中。遇瓶頸時也積極尋求突破方法，這股拚勁令人感動。

指導教師群包括組長張勇謙、科主任謝其杰、老師李志宏、導師宋隆枝，在訓練指導的過程中不辭辛勞，平時在行政與課務繁忙之餘，積極指導劉鑒陞。針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，結合電腦資訊趨勢變化，最後將訓練成果融入比賽。競賽期間師生入住旅館後，仍繼續夜間挑燈練習，靠著努力與堅持才能於全國競賽中脫穎而出。

光復高中資訊科三年級學生劉鑒陞，參加110學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國61所學校選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下全國金手獎（第九名）佳績。圖／光復高中提供
光復高中資訊科三年級學生劉鑒陞，參加110學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國61所學校選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下全國金手獎（第九名）佳績。圖／光復高中提供

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