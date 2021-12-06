新北淡水鄧公國小塞滿接送車輛 將改善停車保障行人

淡水區鄧公國小上下學時刻，週邊交通總是車水馬龍，常常造成塞車狀況，停滿等待接送小朋友的家長機車，造成行人通行困難的問題，並向市議員陳偉杰服務處來反應，經市議員陳偉杰服務處會勘，將請學校規劃出整齊的停車方式，空出行人走路空間。

市議員陳偉杰服務處表示，過去這裡停滿了機車，行人通行或是小朋友在行走進出校門口時，都會造成困難，加上機車排器管高溫，在擁擠的車陣當中穿縮，讓孩子也相當危險。

在經過市議員陳偉杰服務處、淡水警分局及新北市交通局與校方會勘之後，除了改善一旁家長接送時間牌面之外，也會請學校規劃出整齊的停車方式，空出行人走路空間，並且請學校向家長宣導校門口接送停車規定，避免車一多停車方式造成行人通行問題。