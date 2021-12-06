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小朋友體驗稻穀收割 開心吃割稻飯
彰化縣社頭鄉農會與崙雅國小今天在田間舉辦「食農教育手工割稻趣」活動，彰化縣副縣長洪榮章說，讓學子們體驗農村的樂趣，培養小朋友「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」感恩、惜福的心。
洪榮章與社頭鄉農會總幹事蕭浚二、崙雅國小校長楊万興等人今天陪著崙雅國小70幾位小朋友到稻田間體驗稻子收割過程，從拜田頭土地公開始，到割稻教學、綁稻草、體驗古力脫機及在田間辦理美食成果展，享用割稻飯，讓學童了解傳統米食的生產過程。
洪榮章說，大家可以吃香噴噴的稻米，都是農民揮汗辛苦耕耘的成果，藉由這個活動，推廣食農教育，也讓小朋友都能夠珍惜現在所有。而縣政府創造「彰化優鮮」的品牌，與農民一起打團體戰，王惠美縣長結合了許多電商平台，行銷彰化農特產品，只要取得「3章1Q」的認證，就可以透過「彰化優鮮」行銷，把彰化優質農特產品都推銷出去。
蕭浚二說，食農教育主要目要告訴學生，過去60年代的農友生活很辛苦，種田都是靠體力勞作，讓學生體會每天吃的農產都是「粒粒皆辛苦」，而且科技再怎麼進步，都不能缺少農業，所謂民以食為天，未來也要培養更多青農來傳承。
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