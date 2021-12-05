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北市技高教師赴校園健檢冷氣 教學將走入生活

中央社 / 台北5日電

推動技職教育走入生活，台北市教育局今年配合中小學「班班有冷氣」計畫，媒合技高學校教師組成10人專業健檢團隊，協助、指導57所中小學安裝冷氣，未來將帶領學生一同參與。

台北市教育局今天發布新聞稿指出，配合班班有冷氣計畫，今年共有185所學校裝設6388台冷氣，為了在短時間內完成大量教室冷氣裝設，同時兼顧安裝品質，首度邀請大安高工、木柵高工、南港高工、內湖高工4所設置冷凍空調科的技術型高中教師，藉其專長組成10人專業健檢團隊，進入到各校給予協助。

教育局表示，技高教師組成的團隊共前往57所國小、國中、高中職，提供3466台教室冷氣安裝指導與建議，同時與各校總務人員做專業連結，將來也能提供各校相關專業諮詢。

教育局表示，此次計畫為技高教學走入職場、走入企業、走入生活奠下基石，期望未來教師可以跳脫課堂教學環境，帶領學生一同參與、實際發揮所學，讓「選技職、好好讀、有前途」不再是口號。

班班有冷氣 教育局 健檢

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