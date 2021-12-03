弘光科大創意妝點 永豐農田步道添文青

弘光科技大學文化創意產業系執行大學社會責任實踐計畫，在台中外埔永豐里推動「外埔農創力計畫」。70位學生實地勘查與居民互動討論，提案激盪出火花，以5個星期的時間，進行永豐農田步道4個景點改造，用創意把農田妝點的很文青，居民說：「我們鄉下地方，變得很不一樣，有年輕的感覺。」

文創系副主任吳振廷表示，系上從109年度起在外埔地區執行USR計畫，深耕當地，學生進行專題畢展、為農產品設計包裝、設計酒莊商標，為當地注入更多元的創意，獲得在地居民肯定，今年選在永豐里農村進行地景文創改造，讓農田添加文創氛圍。

吳振廷指出，透過系上「進階文化設計三」課程，包括他及楊學展、馮天蔚、張鴻俞四位授課教師，以及協同教學的東海空間設計事務所主持人張集豪、文創系老師賴可謙、攝影老師楊浚昇，帶著學生進入農村，引導學生進行農村步道的地景設計，參與景觀講座、場勘、設計、實際施工，完成永豐農田步道的改造。

為了更貼近在地居民的需求，師生事先跟里長討論，學生提案過程也與居民溝通，融入居民的意見、想法，最後，選定在農田四個點，包括步道起始點、轉角處、景觀點、尾端進行改造，全部由學生動手選購材料及設計施工，花了5個星期時間完成四個營造點的地景設計。

吳振廷表示，營造點完工後，交由當地居民維護、管理，學生預計在明年1月舉辦成果展，並重新檢視有沒有需要修正的地方。

不同以往，學分取得就離開社區，上一屆學長姊仍延續去年的課程成果，重新調整文本，以動漫方式製作成精緻繪本出書成冊，拿來與當地國小學童和社區互動，讓更多外埔居民能夠了解自己居住的故鄉。

學生曾信銓說，他們這組負責步道入口，同學腦力激盪下，設計製作了許願架、拱門、花圃，讓人一走進去，便好像到另外一個世外桃源，由於第一次接觸到社區營造，發現過程很不簡單，幕後需要一大群人協助。

學生柏芳愉則說，他們負責農田步道的中間轉角點，融合外埔地區特色，在該處鋪上油桐花樣式的石子，設置盪鞦韆公仔，「設計雖然很難，但是有居民協助，感覺很棒。」