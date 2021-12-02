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彰化學生路跑拚賽 頂著海風跑第一

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉草湖國中和學區內5所國小的學生沿著王功漁港堤岸道路路跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉草湖國中和學區內5所國小的學生沿著王功漁港堤岸道路路跑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉有兩所國中，以芳苑為名的芳苑國中較受關注，草湖國中常被忽略，適逢明年元月八日草湖國中建校六十周年，校方舉辦系列活動希望提高能見度，今天下午聯合學區內5所國小到王功漁港路跑；國小男子組與女子組的第一名跑者黃勁呈、黃偲萁都表示，今天海風很強，還好平常有跑步健身的習慣，才能頂著海風跑第一。

草湖國中邀請學區內的王功、漢寶、草湖、新寶、建新國小的六年級學童，參加今天下午的草湖國中六十周年校慶系列活動，草湖國中185名學生全體到場，加上學區內五所國小六年級學童115人，合計300名學生分兩梯次，輪流在王功漁港旅客服務中心旁邊的海洋食研基地進行闖關遊戲及前往漁港淨灘。

闖關遊戲設14關，由海洋保育署、國立彰化師大、彰化縣野鳥學會、成功營區綠色學習營地、王功蚵藝文化協會等機關團體把關，草湖國中學生和5所國小學童至少集8關戳章才能換獎品，因闖關時間有限，即使沒集滿8關戳章也可得到獎品。淨灘活動由彰化師大環境教育中心領隊，沃旭能源贊助工具和人力，學生事前被叮嚀不要撿拾玻璃以免受傷。

草湖國中和王功等5所國小的學生移師王功漁港路跑，國小組2公里，國中組5公里，4名變裝為王功燈塔、螃蟹等造型的人偶為學生加油，在「預備，起跑！」聲中，學生迎著海風向前衝，沿著漁港堤岸道路跑步。

國小組男子組第一、二名黃勁呈、黃彥菖和女子組第一名黃偲萁都是新寶國小學童，他們衝回終點大口喘氣，異口同聲地表示，平常在學校有跑步的習慣，就算今天海風很大，逆風跑得特別辛苦，但還是克服困難跑在最前面。「今天風很大，真的很難跑。」草湖國中第一個跑回終點的學生陳昱丞說，只想往前衝，其餘的沒多想，能得到第一名真的很開心。

草湖國中建校六十周年，發表校徽2.0版和青春版校歌，縣政顧問林保玲代表縣長王惠美，祝福草湖國中跨過60年的里程碑展開下一個美好60年，期待芳苑鄉「大海的孩子」都能親海、知海、愛海。

校長林欣溦說，草湖國中獲得今年教育部海洋推手獎，今天校慶暖身活動得到彰化區漁會、芳苑鄉農會、福海宮、台電、沃旭、台中市東南國際同濟會近30個工商企業和社團支持，草湖國中一定會在社區、親師攜手合作之下邁向更美好的未來。

彰化縣野鳥學會等14個機關團體設攤位，草湖國中和學區內5所國小的學童玩闖關遊戲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣野鳥學會等14個機關團體設攤位，草湖國中和學區內5所國小的學童玩闖關遊戲。記者簡慧珍／攝影

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