新化高工創校95周年 校友捐200萬成立江東學長奬助學金

國立新化高工今天舉辦創校95周年慶祝校慶 ，傑出校友蔡江東董事長捐贈200萬元，成立「國立新化高工-江東學長獎助學金」，獎優扶弱，讓優秀表現的學弟妹獲得獎勵表揚，同時讓經濟弱勢學生安心就學。

校長林聰明是在地新化子弟，他表示從小就在校園裡長大，見證新化高工的成長與發展，學校感謝這些校友奉獻社會、貢獻社會，對在校的學弟妹來說都是值得學習的榜樣。

國立新化高工創立在1926年，95年來培育了非常多在海內外、各行各業的傑出人才，今天表揚12位校友傑出校友分別為永康區陳勝楠區長、潘百傳董事長、張新賓理事長、鄧莉莉總經理、鄭啟新榮譽會長、李忠憲董事長、陳興隆理事長、張宜評總經理、陳淑卿負責人、林淵泉董事長、陳盈志董事長、陳金城先生，表彰其對社會國家的貢獻。

學生以全國性競賽優異表現慶祝學校生日快樂，包括全國工科技藝競賽榮獲 4金手獎5優勝，商科技藝競賽榮獲1優勝 ；分別110年度全國中等學校運動會榮獲高男100、200公尺全國第一， 全國運動會400接力全國第一(兩位新工選手)，科學展覽競賽榮獲全國第三、專題實作 競賽榮獲全國第二，選手們個個展現在學校學習成果，為校、為台南市爭取光榮。