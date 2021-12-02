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新化高工創校95周年 校友捐200萬成立江東學長奬助學金

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國內新化高工95周年校慶，校友捐贈2百萬成立奬學金。圖／學校提供
國內新化高工95周年校慶，校友捐贈2百萬成立奬學金。圖／學校提供

國立新化高工今天舉辦創校95周年慶祝校慶 ，傑出校友蔡江東董事長捐贈200萬元，成立「國立新化高工-江東學長獎助學金」，獎優扶弱，讓優秀表現的學弟妹獲得獎勵表揚，同時讓經濟弱勢學生安心就學。

校長林聰明是在地新化子弟，他表示從小就在校園裡長大，見證新化高工的成長與發展，學校感謝這些校友奉獻社會、貢獻社會，對在校的學弟妹來說都是值得學習的榜樣。

國立新化高工創立在1926年，95年來培育了非常多在海內外、各行各業的傑出人才，今天表揚12位校友傑出校友分別為永康區陳勝楠區長、潘百傳董事長、張新賓理事長、鄧莉莉總經理、鄭啟新榮譽會長、李忠憲董事長、陳興隆理事長、張宜評總經理、陳淑卿負責人、林淵泉董事長、陳盈志董事長、陳金城先生，表彰其對社會國家的貢獻。

學生以全國性競賽優異表現慶祝學校生日快樂，包括全國工科技藝競賽榮獲 4金手獎5優勝，商科技藝競賽榮獲1優勝 ；分別110年度全國中等學校運動會榮獲高男100、200公尺全國第一， 全國運動會400接力全國第一(兩位新工選手)，科學展覽競賽榮獲全國第三、專題實作 競賽榮獲全國第二，選手們個個展現在學校學習成果，為校、為台南市爭取光榮。

林聰明表示，今天學校舉辦一系列慶祝活動，還有運動會、社團展演及學生活動中心「創新杺藝」揭幕儀式，感謝市長黃偉哲、立委林宜瑾及多位市議員等出席為新化高工帶來滿滿的祝福。也感謝家長會長陳俊名及委員、校友會理事長吳錫昌及傑出校友、榮譽理事長、全體教職員工同仁，以及很多企業的設備協助，為培育更優秀的人才，我們共同努力「一個人走得快，一群人同心走得遠」。

國內新化高工今天舉行95周年校慶。圖／學校提供
國內新化高工今天舉行95周年校慶。圖／學校提供
國內新化高工95周年校慶，台南市長黃偉哲出席同慶。圖／學校提供
國內新化高工95周年校慶，台南市長黃偉哲出席同慶。圖／學校提供
國內新化高工95周年校慶表揚12位傑出校友。圖／學校提供
國內新化高工95周年校慶表揚12位傑出校友。圖／學校提供

台南

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