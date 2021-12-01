快訊

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當年讀成績墊底的「放牛班」 鍾武龍不放棄學生屢獲獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍昨天獲教育部頒發「杏壇芬芳獎」。圖／國立苗栗農工提供
國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍昨天獲教育部頒發「杏壇芬芳獎」。圖／國立苗栗農工提供

國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍昨天獲教育部頒發「杏壇芬芳獎」，繼6年前獲得大愛菁師獎後，他在教育工作崗位上又一次贏得肯定。鍾武龍國中時期成績不佳，進入苗農後才逐漸奮發求學，返回母校教書20多年來，他始終懷抱感恩的心，將精力全部投注在學生身上，如子女般給予鼓勵與關懷，自身並是最佳示範，贏得學生敬愛與支持。

苗栗農工表示，教育部為表彰具熱忱與貢獻的教育工作者，昨天在南投中興新村舉行今年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，全國共66位教育人員及9個團體獲獎，苗栗縣唯一獲獎的鍾武龍老師是苗農畜產保健科1989年畢業的校友。國中時期他的成績處於逆境，在苗農就讀時受班導師的鼓勵與肯定，奮發苦讀一路考取二專、二技、碩士到博士班，到母校任教後，他更能感受低成就孩子的心理處境及需求。

「這輩子從沒想到會到苗農報到2次！」鍾武龍回憶說，32年前他到苗農報到當學生，10年後又考取苗農回母校報到當老師，兩次報到卻有截然不同的心情，但真的很慶幸當年能到苗農就學；國中時他的成績墊底，升學時以低分進入苗農畜保科，當時感覺是到了「放牛班」求學，但班導師不放棄任何學生，他受到鼓舞，體會讀書的重要，不斷深造，如今他也常以自己為例，鼓勵學生不要妄自菲薄。

鍾武龍在苗農任教多年來，曾接任12年科主任，他的教學活潑多元，秉持「快樂學習、熱情生活」的教育理念讓他創造許多驚豔教學成果，例如培訓學生成為牧場導覽小尖兵，踐履日本勵志漫畫「銀之匙」的師生親力親為實習精神，指導學生參加全國農業類技藝競賽、小論文、全國專題製作競賽及科學展覽競賽等，成為各項競賽常勝軍。

難能可貴的是，鍾武龍以行動帶學生實踐孝道，每年都編導感動人心的孝道話劇參加百世盃全國孝道話劇比賽，年年獲獎，他還以「行動教室」理念，多年來自辦新生迎新、畢業生送舊及校外教學活動，幾年前他並考取台北市立大學教育系博士班，教學之餘為充實自己的本職學能孜孜不倦。

教育部 班導師

延伸閱讀

杏壇芬芳獎頒獎 老師考上台大森林所教導學生永不放棄

新港國小校友企業家事業有成 捐贈母校百萬基金

苗栗頭份、竹南沒有運動館 徐耀昌掏縣款1.5億元蓋在崁頂公園

開店一天翻桌11次 放牛班五星主廚謝宜榮用「蛋花湯」哲學讓新鮮對「胃」

相關新聞

國中段考數學／面對特殊幾何圖形怎麼辦？ 名師帶你掌握致勝關鍵

每次段考結束，很快又要準備下一次的大考了，但是同學們有把不會的題目搞懂了嗎？除了108課綱增加的「核心素養」外，幾何圖形也一直是歷屆會考的常考題型，所以同學們要盡量把握住解題關鍵，才能事半功倍。

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

當年讀成績墊底的「放牛班」 鍾武龍不放棄學生屢獲獎

國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍昨天獲教育部頒發「杏壇芬芳獎」，繼6年前獲得大愛菁師獎後，他在教育工作崗位上又一次贏得肯...

全國工科技藝競賽 東勢高工獲獎率破6成成績亮眼

台中市東勢高工有19位選手挑戰110學年度全國工科技藝競賽，參加16職種比賽，榮獲4座金手獎、8項優勝，成績亮眼。東勢高...

國中學子攜手大安農會 《安農香米 傳稻安中》繪本發表

台中市大安國中已發表三本結合在地青蔥、豬肉、稻米等繪本，深受好評，今攜手大安農會、四健會發展「安農米香、傳稻安中」第四套...

我與素養的距離／人民有哪些參與政治的權利？基本概念立馬通！

108課綱上路後，「素養」是一再被提到的關鍵，也令很多家長與學子焦慮，素養要怎麼培養呢？其實，培養素養的首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。