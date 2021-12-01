當年讀成績墊底的「放牛班」 鍾武龍不放棄學生屢獲獎

國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍昨天獲教育部頒發「杏壇芬芳獎」，繼6年前獲得大愛菁師獎後，他在教育工作崗位上又一次贏得肯定。鍾武龍國中時期成績不佳，進入苗農後才逐漸奮發求學，返回母校教書20多年來，他始終懷抱感恩的心，將精力全部投注在學生身上，如子女般給予鼓勵與關懷，自身並是最佳示範，贏得學生敬愛與支持。

苗栗農工表示，教育部為表彰具熱忱與貢獻的教育工作者，昨天在南投中興新村舉行今年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，全國共66位教育人員及9個團體獲獎，苗栗縣唯一獲獎的鍾武龍老師是苗農畜產保健科1989年畢業的校友。國中時期他的成績處於逆境，在苗農就讀時受班導師的鼓勵與肯定，奮發苦讀一路考取二專、二技、碩士到博士班，到母校任教後，他更能感受低成就孩子的心理處境及需求。

「這輩子從沒想到會到苗農報到2次！」鍾武龍回憶說，32年前他到苗農報到當學生，10年後又考取苗農回母校報到當老師，兩次報到卻有截然不同的心情，但真的很慶幸當年能到苗農就學；國中時他的成績墊底，升學時以低分進入苗農畜保科，當時感覺是到了「放牛班」求學，但班導師不放棄任何學生，他受到鼓舞，體會讀書的重要，不斷深造，如今他也常以自己為例，鼓勵學生不要妄自菲薄。

鍾武龍在苗農任教多年來，曾接任12年科主任，他的教學活潑多元，秉持「快樂學習、熱情生活」的教育理念讓他創造許多驚豔教學成果，例如培訓學生成為牧場導覽小尖兵，踐履日本勵志漫畫「銀之匙」的師生親力親為實習精神，指導學生參加全國農業類技藝競賽、小論文、全國專題製作競賽及科學展覽競賽等，成為各項競賽常勝軍。

難能可貴的是，鍾武龍以行動帶學生實踐孝道，每年都編導感動人心的孝道話劇參加百世盃全國孝道話劇比賽，年年獲獎，他還以「行動教室」理念，多年來自辦新生迎新、畢業生送舊及校外教學活動，幾年前他並考取台北市立大學教育系博士班，教學之餘為充實自己的本職學能孜孜不倦。