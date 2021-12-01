國中學子攜手大安農會 《安農香米 傳稻安中》繪本發表

台中市大安國中已發表三本結合在地青蔥、豬肉、稻米等繪本，深受好評，今攜手大安農會、四健會發展「安農米香、傳稻安中」第四套校本課程並製作繪本，今在大安國中會議室舉行「安農米香 傳稻安中」繪本發表會，學生戴上斗笠，開心分享。

因應108課綱實施，大安國中超前部署，加入教育部及台中市教育局新課綱前導團隊，利用大安在地產業特色：銷履歷的大安蔥、大安芋頭、大安豬肉、大安稻米等產品，自106學年度起，團隊腦力激盪，先後發展《芋樂安中》、《蔥明安中》、《佩佩安中》三套以在地產業為軸心的學校本位課程。

今年，大安國中攜手大安區農會及四健會，禮聘大安國中美術老師、甲安埔知名藝術畫家李子慶，結合雙語教學，推出「安農米香、傳稻安中」第四套校本課程並製作繪本。

大安國中特別帶領學生於「驚蟄」春耕節氣日，至水稻田中實作插秧播種，體驗「手把青秧插滿田」實作課程，在李子慶老師專業水彩技法巧筆下，輝映世界名畫，繪製出一幅幅蘊含故事的畫作，提昇繪本專業與精彩。

大安國中校長國立民表示，《安農米香．傳稻安中》繪本能順利付梓，除了教務處主任王珮潔帶領新課綱團隊熱情參與，更感謝大安區農會蔡建宗總幹事、四健會義指黃茂榮指導，提供專業建議，更贊助活動經費。

李子慶老師提到，繪本內所有人物表情、肢體語言及情感內涵，皆來自於大安國中師生優質三好校園中的生活點滴，章節安排以稻米生長期程為主軸，搭配各領域篇章與廿四節氣。

在畫面安排上，巧妙導入六幅世界名畫，分別是波堤切利《維納斯的誕生》、米開朗基羅《創世紀》、孟克《吶喊》、馬諦斯《舞蹈》、米勒《收割者》、《拾穗》，不僅開展西方美學視野，更豐富文創價值、提升繪本美感。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，多年來與大安國中共同推動食農教育，陸續結合「大安五寶」農會在地特產，共同研發課程，多次綻放亮麗燦爛花火。