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我與素養的距離／人民有哪些參與政治的權利？基本概念立馬通！

聯合新聞網 / 力宇教育
108課綱上路後，「素養」是一再被提到的關鍵。記者杜建重／攝影
108課綱上路後，「素養」是一再被提到的關鍵。記者杜建重／攝影

108課綱上路後，「素養」是一再被提到的關鍵，也令很多家長與學子焦慮，素養要怎麼培養呢？其實，培養素養的首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練了。

譬如最近吵得沸沸揚揚的公投議題與立委補選，公投正反兩方積極宣傳自己的理念，候選人也努力拜票、尋求支持，那你知道這些議題可以連結到國中課程的哪些概念嗎？而這些知識點的內涵又是什麼呢？就讓力宇教育的黃霑老師帶你一探究竟吧。

《想一想》

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

素養 108課綱

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