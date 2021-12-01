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台南崇學翻轉學習槓上開花 獲教育部數位學習PBL特優

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市崇學國小學生以寶特瓶製作自動澆水盆，當環境公民，實踐SDGs聯合國永續發展目標。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小學生以寶特瓶製作自動澆水盆，當環境公民，實踐SDGs聯合國永續發展目標。記者鄭惠仁／攝影

教育部數位學習推動優良教學案例徵選出爐，台南市崇學國小拿下PBL學習組特優。校長洪榮進表示，崇學國小2018至2019年連續榮獲教育部行動學習優良學校和傑出教師，去年獲氣候變遷教學模組全國第1，今年再獲數位學習特優。團隊教師歷年分別以食農教育、綠屋頂、氣候變遷等主題，讓孩子具備「環境公民」行動經驗，孕育新課綱核心素養，實踐SDGs聯合國永續發展目標。

PBL強調跨學習領域，使用數位學習平台及數位工具與資源，實施專題導向學習，以解決真實生活中的問題，引發學生探究動機，提升學生創造思考、問題解決、溝通協調及自主學習等能力與學習成效。

老師黃瑋琦表示，今年以「跨域啟思自主學循環永續協力行」為主題，課程內容包含全球氣候變遷、台灣氣候變遷、都市熱島效應、綠屋頂、循環經濟等適合多角度探討的社會議題，參與對象為社交能力及小組合作關係良好的高年級學生，因此採用「自主學習」，讓學生自學、組內共學、組間互學、教師導學，培養學生關懷環境、傳承永續、體驗實踐、觀察現象的能力。

老師張琬翔說，課程先用科普閱讀與Holiyo密室逃脫遊戲引導學生認識氣候變遷定義及對全球與台灣環境的影響，喚起學生覺察與實踐SDG4優質教育和SDG13氣候行動。接著鼓勵學生思考自己可扮演的角色，如何落實低碳生活減緩溫室氣體排放，達到SDG12負責任消費。再藉由心智圖與溫度感測實驗知道綠屋頂能減緩熱島效應，改善都市氣候而降低病危風險，了解SDG3良好健康福祉和SDG11永續城市社區的重要。

最後介紹循環經濟的創新思維，認識SDG7可負擔的潔淨能源；學生回收寶特瓶DIY自動澆水花盆並構思廢材循環再用方法，落實SDG12負責任的消費和生產，保護SDG14水下生命。

學生從學習中分享，「老師教我們用心智圖整理綠屋頂優點，綠屋頂可以降溫節能、美化環境、生態跳島」，也有學生說，以前欣賞蝴蝶都只能較遠的生態池，現在綠屋頂就一堆蝴蝶，還出現鳥窩學生也發覺到，電腦教室吹冷氣很涼爽，卻讓室外更熱，更離不開冷氣房，反而無法到戶外玩耍，「貪圖短暫的舒適，卻失去玩樂的空間。」

台南市崇學國小翻轉學習，培育環境公民，並孕育新課綱核心素養。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇學國小翻轉學習，培育環境公民，並孕育新課綱核心素養。記者鄭惠仁／攝影

綠屋頂 氣候變遷

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