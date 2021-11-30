南一中學生蘇睿淳不放棄 探索懸浮運動奪旺宏科學銀獎

有台灣高中科學諾貝爾獎之譽的旺宏科學獎，今年邁入第20屆，共有133所學校、655件作品參賽，成績揭曉，南一中學生蘇睿淳在老師王俊乃指導下，以「懸浮式攪拌」的應用方向脫穎而出，勇奪銀牌獎，以及大學4年24萬元的獎學金。

蘇睿淳熱愛科學，不斷自我精進，高一時即針對「磁攪拌子的懸浮現象」，深入進行中外文獻探討，並參加「徐有庠盃青年物理辯論比賽」，以全英文發表。高二時，利用專題研究時間，研究懸浮運動的磁攪拌子周圍磁場變化，設計實驗，不斷深入鑽研，而後又以數值分析法建立懸浮運動的模擬模型，在「第61屆高級中等學校科學展覽會」台南區決賽中奪下物理與天文學科優等獎。

他接著將現有的研究重新改寫，進行獨創性的嘗試，自學python融合visual與interact的模組，打造磁懸浮運動的互動式模擬動畫；還提出了增進懸浮運動實用性的方法，對磁攪拌子外形與周圍液體流動做出探究，最終構思出「懸浮式攪拌」的應用方向，今年入圍旺宏科學獎，並闖進決賽，奪下銀牌獎。

校長廖財固表示，南一中連續5年闖進旺宏科學獎決賽，近2年更連續摘下金牌與銀牌獎。總計20年來共拿下4面金牌、2面銀牌、9面優勝、超過62件佳作，鄧明聖老師和羅焜哲老師榮獲指導老師特殊貢獻獎，並於第16屆與第19屆榮獲兩次學校獎與校長獎的殊榮。