杏壇芬芳獎頒獎 老師考上台大森林所教導學生永不放棄

教育部杏壇芬芳獎今天在中興新村大會堂頒獎，全國共66位教育人員及9團體獲獎。教育部國民及學前教育署長彭富源說，每位受推薦者都有著不凡的故事，感謝得獎者的努力付出，期盼更多教育工作者奉獻心力，為學生創造更好的教育環境。

今年杏壇芬芳獎共有156件報名，包含高中組26件、高職組24件、國中組20件、國小組48件、綜合組29件。經初、複評共同決議，選出高中組12位、高職組12件、國中組14件、國小組23件、綜合組14件，總計66位個人、9個團體獲獎。

南投縣有中興高中、旭光高中、草屯商工、仁愛高農、草屯、延和、三光國中、豐丘國小8位優秀教職員工及平和國小交通志工隊獲獎。教育處長陸正威說，南投縣資源有限，但老師、校長及縣府教育行政團隊都全力以赴，陪伴、引導、教學走在每一階段學生，幫助他們持續成長上進。

中興高中技工呂清森罹患小兒麻痺症，但對學校工作全力投入，平時擔任體育場館及器材管理工作，也主動幫忙電器維修及資源回收分類，數十年如一日。「能修就修、能做就做」是他的座右銘，總是謙稱自己「雞婆」，不計較份內份外工作，熱心助人。

仁愛高農教師陳睿瀅則是以陪伴的行動力，引導山上的孩子永不放棄的挑戰與學習，她是日文系畢業，但36歲挑戰鑽研森林，重新拾起書本考上台大森林研究所再進修，也突破流浪教師求職障礙，到仁愛高農任教後除教森林本科知能，也指導學生攀樹等技能。