快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

杏壇芬芳獎頒獎 老師考上台大森林所教導學生永不放棄

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛高農教師陳睿瀅陪著學生成長，她也考上台大森林所，教導學生永不放棄。圖／南投縣政府提供
仁愛高農教師陳睿瀅陪著學生成長，她也考上台大森林所，教導學生永不放棄。圖／南投縣政府提供

教育部杏壇芬芳獎今天在中興新村大會堂頒獎，全國共66位教育人員及9團體獲獎。教育部國民及學前教育署長彭富源說，每位受推薦者都有著不凡的故事，感謝得獎者的努力付出，期盼更多教育工作者奉獻心力，為學生創造更好的教育環境。

今年杏壇芬芳獎共有156件報名，包含高中組26件、高職組24件、國中組20件、國小組48件、綜合組29件。經初、複評共同決議，選出高中組12位、高職組12件、國中組14件、國小組23件、綜合組14件，總計66位個人、9個團體獲獎。

南投縣有中興高中、旭光高中、草屯商工、仁愛高農、草屯、延和、三光國中、豐丘國小8位優秀教職員工及平和國小交通志工隊獲獎。教育處長陸正威說，南投縣資源有限，但老師、校長及縣府教育行政團隊都全力以赴，陪伴、引導、教學走在每一階段學生，幫助他們持續成長上進。

中興高中技工呂清森罹患小兒麻痺症，但對學校工作全力投入，平時擔任體育場館及器材管理工作，也主動幫忙電器維修及資源回收分類，數十年如一日。「能修就修、能做就做」是他的座右銘，總是謙稱自己「雞婆」，不計較份內份外工作，熱心助人。

仁愛高農教師陳睿瀅則是以陪伴的行動力，引導山上的孩子永不放棄的挑戰與學習，她是日文系畢業，但36歲挑戰鑽研森林，重新拾起書本考上台大森林研究所再進修，也突破流浪教師求職障礙，到仁愛高農任教後除教森林本科知能，也指導學生攀樹等技能。

平和國小交通志工隊現前任隊長曾聰明、賴昭貴及副隊長張文燦則說，每天陪著小朋友上放學看顧下一代的交通安全，30多個隊員都是樂在其中，也期待有年輕新血輪加入，能讓平和小朋友上下學交通更有保障。

中興高中技工呂清森罹患小兒麻痺症，但投入校園工作數十年一日。圖／南投縣政府提供
中興高中技工呂清森罹患小兒麻痺症，但投入校園工作數十年一日。圖／南投縣政府提供
教育部杏壇芬芳獎在中興新村頒獎，鼓勵全國教育工作者和團體，為學生打造更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
教育部杏壇芬芳獎在中興新村頒獎，鼓勵全國教育工作者和團體，為學生打造更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
南投市平和國小志工隊風雨無阻，守護學生上下學交通安全。圖／南投縣政府提供
南投市平和國小志工隊風雨無阻，守護學生上下學交通安全。圖／南投縣政府提供

教育部 南投

延伸閱讀

南投紫南宮環縣自行車賽 三千騎士挑戰完騎99.9K

班班有冷氣？ 南投縣九成裝好冷氣卻還不能用

賽事奪牌沒加碼還刪獎金 南投選手和教練好氣餒

南投校園毒品泛濫？議員爆某校走廊竟能撿到毒

相關新聞

新北金美國小通學環境改善 學童長者通行更安全

新北市金山區金美國小前人行道使用已逾10年多，現況因行道樹根部隆起、竄根，占據人行道造成人行道鋪面破損、不平整，容易跌倒...

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

巴黎龐畢度行動藝術列車 蘭嶼椰油國小 體驗法國美學藝術

法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」前進台東縣蘭嶼椰油國小，讓相隔10,078公里的巴黎與蘭嶼藉由藝術美學產生最直觀的共鳴，一名從未離開過蘭嶼學員在課程中很開心的在其作品上寫下了一句「我去過法國」，再次見證龐畢度美學課程為偏鄉學員破開了地域的侷限，在心靈中種下國際藝術美學的種子。

新北竹圍國小課桌椅全換新 孩子安心安全學習

新北市淡水區竹圍國小使用的課桌椅，時間一久都出現許多老舊損壞的情形，經新北市市議員蔡錦賢看到他們所使用的破舊桌椅，嚴重影響學生生理發展，因此使用議員建議款，購置新式課桌椅600套，提供給孩子安心安全的學習環境。

桃園大興高飛修技藝金手獎3連霸 陳宜蓁首位金手獎女生

桃園市大園區私立大興高中飛機修護科高三學生林宗衡、陳宜蓁2人，上周在今年教育部全國高中職學生工業類技藝競賽勇奪金手獎第1...

誤把防狼噴霧當香水 11名學生送醫無礙

台中市北屯區三光國中日前發生有學生誤把防狼噴霧當成香水在教室按壓，造成11名學生身體不適送醫，台中市教育局調查，家長基於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。