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新北竹圍國小課桌椅全換新 孩子安心安全學習

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市市議員蔡錦賢使用建議款，購置新式課桌椅600套，提供給竹圍國小孩子安心安全的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市市議員蔡錦賢使用建議款，購置新式課桌椅600套，提供給竹圍國小孩子安心安全的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區竹圍國小使用的課桌椅，時間一久都出現許多老舊損壞的情形，經新北市市議員蔡錦賢看到他們所使用的破舊桌椅，嚴重影響學生生理發展，因此使用議員建議款，購置新式課桌椅600套，提供給孩子安心安全的學習環境。

市議員蔡錦賢表示，竹圍國小教室內課桌椅，過去有搖晃損壞情形嚴重，多次修繕已不堪使用，造成學生上課無法安全，而且桌椅高低參差不齊，嚴重影響學生生理發展，蔡錦賢立即以，議員建議款補助竹圍國小，購置新式課桌椅600套，供全校學生更換老舊之學生課桌椅。

竹圍國小校長表示，目前已經將一、二年級學生，更新265套。希望能將教室，未來將逐步更新中高年級生課桌椅，給孩子舒適的空間，讓孩子可以無虞的展開肢體，進而體認樹木的生命延續，用心體驗桌椅的便利，深刻地學習展現自我，提供給孩子安心安全的學習環境。

淡水 新北

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