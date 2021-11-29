桃園大興高飛修技藝金手獎3連霸 陳宜蓁首位金手獎女生

桃園市大園區私立大興高中飛機修護科高三學生林宗衡、陳宜蓁2人，上周在今年教育部全國高中職學生工業類技藝競賽勇奪金手獎第1、2名，創該校飛修科獲金手獎3連霸榮譽，陳宜蓁更是該校飛修科第一位獲金手獎女生，校長陳崑玉今天表揚2人為校爭光。

大興高中飛機修護科過去升學、就業穩定，吸引不少外縣市學生就讀，目前該校飛修科學生500多人，女生約2%仍占少數，高三學生林宗衡、陳宜蓁2人在全國技藝競賽1學科6術科競賽中脫穎而出，兩人為爭取佳績，在老師李宏達帶領訓練下，每天在學校訓練，犧牲暑假苦練，終於拿到好成績。

從小喜愛玩機械的陳宜蓁表示，當初在父母親的朋友接觸飛修領域，並在同學推薦下選讀飛修科，女生讀飛修壓力，體力不如男生，只要頂住壓力，技藝就不輸男生，只是飛修行業乘載很多人的生命，不容一點點小失誤。

林宗衡說，為延續學長榮譽，壓力很大，進飛修科之後，沒放過暑假，幾乎每天上課之外，就是不斷練習，參加技藝競賽壓力大，心理素質要強，獲獎有助將來升學。

榮獲師鐸獎老師李宏達表示，林、陳2學生經過長期考試競爭和篩選代表校方參賽，2學生很認真，從入學至今未曾放過暑假，每年跟著他在外練習，尤其在比賽面對時間壓力很大，心理素質夠、毅力要強，很不容易。