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桃園大興高飛修技藝金手獎3連霸 陳宜蓁首位金手獎女生

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大興高中飛修科高三學生林宗衡（左） 、陳宜蓁（中）在老師李宏達（右）訓練，奪全國技藝競賽金手獎，陳宜蓁是第一位金手獎女生。記者曾增勳／攝影
桃園市大興高中飛修科高三學生林宗衡（左） 、陳宜蓁（中）在老師李宏達（右）訓練，奪全國技藝競賽金手獎，陳宜蓁是第一位金手獎女生。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區私立大興高中飛機修護科高三學生林宗衡、陳宜蓁2人，上周在今年教育部全國高中職學生工業類技藝競賽勇奪金手獎第1、2名，創該校飛修科獲金手獎3連霸榮譽，陳宜蓁更是該校飛修科第一位獲金手獎女生，校長陳崑玉今天表揚2人為校爭光。

大興高中飛機修護科過去升學、就業穩定，吸引不少外縣市學生就讀，目前該校飛修科學生500多人，女生約2%仍占少數，高三學生林宗衡、陳宜蓁2人在全國技藝競賽1學科6術科競賽中脫穎而出，兩人為爭取佳績，在老師李宏達帶領訓練下，每天在學校訓練，犧牲暑假苦練，終於拿到好成績。

從小喜愛玩機械的陳宜蓁表示，當初在父母親的朋友接觸飛修領域，並在同學推薦下選讀飛修科，女生讀飛修壓力，體力不如男生，只要頂住壓力，技藝就不輸男生，只是飛修行業乘載很多人的生命，不容一點點小失誤。

林宗衡說，為延續學長榮譽，壓力很大，進飛修科之後，沒放過暑假，幾乎每天上課之外，就是不斷練習，參加技藝競賽壓力大，心理素質要強，獲獎有助將來升學。

榮獲師鐸獎老師李宏達表示，林、陳2學生經過長期考試競爭和篩選代表校方參賽，2學生很認真，從入學至今未曾放過暑假，每年跟著他在外練習，尤其在比賽面對時間壓力很大，心理素質夠、毅力要強，很不容易。

陳玉崑說，今年該校飛修科為全國首次3連霸，首位女生金手獎出爐，校方與有榮焉，受疫情影響，連帶影響學生就讀，未來航空業恢復榮景，飛修人才仍前景可期。

桃園市大興高中飛修科高三學生林宗衡勇奪全國技藝競賽金手獎第一名。記者曾增勳／攝影
桃園市大興高中飛修科高三學生林宗衡勇奪全國技藝競賽金手獎第一名。記者曾增勳／攝影
桃園市大興高中飛修科高三學生陳宜蓁勇奪全國技藝競賽金手獎第二名，也是該校第一位金手獎女生。記者曾增勳／攝影
桃園市大興高中飛修科高三學生陳宜蓁勇奪全國技藝競賽金手獎第二名，也是該校第一位金手獎女生。記者曾增勳／攝影

升學 桃園 教育部

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