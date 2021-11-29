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誤把防狼噴霧當香水 11名學生送醫無礙

中央社 / 台中29日電

台中市北屯區三光國中日前發生有學生誤把防狼噴霧當成香水在教室按壓，造成11名學生身體不適送醫，台中市教育局調查，家長基於安全，才讓學生攜帶，學生送醫後已無礙，也都正常到校。

台中市教育局今天接受中央社記者訪問表示，這件事是某學生家長基於安全考量，購買防狼噴霧給學生攜帶，因其他學生好奇按壓，導致班上部分同學聞到刺鼻味，導師發現後立即由護理師對身體不適學生作傷害處理。

教育局指出，有11名學生送醫就診，經檢查均無大礙並已正常返校上課，校方當下也連絡家長說明，並向學生加強宣導。

校方表示，2名男學生誤以為是香水，其中1人慫恿另1人按壓，按壓後班上部分同學聞到刺鼻味，午餐時，陸續有學生向導師反應不適，送醫後無礙，陸續返校。

教育局說明，因防狼噴霧非學習用品，依據「教師輔導與管教學生辦法」規定，不得攜帶到校，學校已將防狼噴霧暫時保管，避免又發生不慎傷人事件。

教育局 台中市 返校

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