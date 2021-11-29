立志成為幼教師 高三生教具製作獲全國優勝

新竹市光復中學幼保科高三學生劉蕙儀因為喜歡小孩，國中時立志成為幼教老師，代表學校參加110年全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，獲得幼兒教具製作組全國優勝。

劉蕙儀在今天校方舉辦的記者會上接受媒體聯訪表示，這次競賽時以「寶」護自己為主軸，她製作出一款桌遊，教孩童如何覺察自身安全，內容以「交通安全」及「與家人走失」為發想，讓幼兒學會看紅綠燈、撥打求救電話等。

劉蕙儀說，她從小就很喜歡小孩，立志成為一名幼教老師，進入高中後努力學習幼教知識，嘗試製作最實用的幼兒教具，此次在技藝競賽獲獎，給自己很大鼓勵，未來會持續努力，在幼教領域付出。

光復中學校長程曉銘受訪表示，校內擁有幼兒園，因此幼保科在課程設計上都會盡量結合實務，讓學生製作的教具可以帶入幼兒園內進行測試，再帶回修正成為最實用的教具。

指導老師古孟玲受訪說，今年的家事類學生技藝競賽術科題目為「設計一款適合4－5歲幼兒使用的桌遊，以身體動作與健康及社會領域為主，範圍是保護自己安全」，選手需在4小時內完成草圖、所需材料、製作教具與撰寫作品說明表等。

古孟玲指出，劉蕙儀將平日訓練的「桌遊」概念融入幼兒教具製作中，製作出「大富翁」遊戲，讓孩童透過從中學習看紅綠燈，以及若和家人走失時，如何透過手機撥打求救電話，作品獲評審肯定，得到全國優勝佳績。

古孟玲透露，劉蕙儀在教具製作上很有潛力，但卻對自己沒有信心，在多位老師鼓勵下，才在比賽報名截止前一天決定參賽，最終獲得優勝肯定，進而提升自信心。