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偏鄉小校自製壽司賺畢旅費 學童驚喜「真的有人買」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
香田國小應屆畢業班的學童和家長到校製做蕎麥豆皮壽司，義賣所得全數作為畢旅費用。圖／香田國小提供
香田國小應屆畢業班的學童和家長到校製做蕎麥豆皮壽司，義賣所得全數作為畢旅費用。圖／香田國小提供

國內疫情趨緩，彰化縣香田國小搭二林蕎麥文化季「愛在蕎麥花開時」順風車，六年級學童和家長到校製作蕎麥豆皮壽司，帶到二林蕎麥文化季會場義賣，遊客一聽是為籌措明年畢業旅費叫賣壽司等食品，立馬掏出500元、1000元，讓小朋友驚喜萬分「真的有人買耶」。

香田國小有65名學生，應屆畢業生11人，為了籌措畢旅經費，六年級學童每年配合地方活動舉辦義賣，今年原本擔心天氣變涼疫情可能發生變化，幸運的是國內疫情趨緩，唯一一班的應屆畢業生和家長不到7點到校趕做蕎麥豆皮壽司，連同先前做好的洛神花果醬等食品，帶到二林蕎麥文化季會場義賣。

洪姓和謝姓學童表示，走進廚房，發現台梗九號壽司米已經生米煮成熟飯，包壽司的食材也放在料理台上，都很感謝學校廚媽假日到校服務，包壽司時，他們和家長聽從導師指導戴口罩與手套、製作食品時不說話，總共包了玉米、小黃瓜、素鬆、豆枝（紅豆絲）等24盒壽司，很有成就感。

學童在攤位擺放蕎麥豆皮壽司、洛神花果醬、蛋包串，等顧客上門，老師建議主動出擊，向遊客推銷香田國小的產品。「沒想到還真的有人買，掏出500元、1000元贊助我們的畢旅費用。」洪姓、周姓、林姓等學童眉開眼笑的說，後來他和同學拿著壽司等食品在會場到處走動叫賣，越賣越起勁，總共賣出580個壽司。

壽司1個10元，家長和學童20多人辛苦做3小時賺不到6000元；林姓和趙姓小朋友表示，他們深刻體會賺錢真的很不容易，會好好珍惜義賣賺來的錢並且不隨便亂花用，將全部留用在畢旅。

香田國小校長鄭培華表示，師生和家長都感謝二林鎮公所邀請設攤，讓應屆畢業生有機會藉由義賣活動賺取明年畢業旅行的旅費，學校老師相信小朋友動手做壽司，賣壽司，能加倍體會金錢得來不易，日後更加善用每一塊錢。

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