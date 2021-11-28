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盡情揮灑青春！ 全國民俗體育競賽吳鳳科大熱鬧登場

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影
今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影

110年度全國各級學校民俗體育競賽，即日起在嘉義縣吳鳳科大登場，共12個競賽類別，參賽者來自全國各地，從國小到高中，報名人數突破7千人，吳鳳科大校長蔡宏榮表示，希望藉此過程，傳承台灣優良民宿文化。

吳鳳科大連續3年各級學校民俗體育競賽，今年比賽共分12項次，總報名人數7068人次；其中，扯鈴、踢毽及撥拉棒項目報名人數未減反增，主辦方表示今年比賽的競爭度與精彩度勢必再度向上提升。

來自台南市歸南國小的李姓教練率28人舞龍團參賽，他說，疫情期間練習時間減少，但師長除了社團外也必須兼顧孩子們課業，因此社團練習選擇放低標準，此次參賽僅讓孩子們享受比賽的過程。

今年12個項目分雙周舉行，踼鍵、流星球、撥拉棒、砌磚、舞龍、舞獅、醒獅、台客獅和文陣等8項 於11月27至28日在吳鳳科大登場；扯鈴、陀螺、武陣和跳繩 則於12月3至5日在南大學登場。其中舞龍、醒獅等五項將舉辦全國菁英賽，現場直播

蔡宏榮表示，今年全國各級學校民俗體育競賽，參加人數更勝以往，期盼這台灣民文化的傳承能由小札根，透過比賽發揚這些民俗文化的傳統精神，也祝福各級學校參加的隊伍都榮獲佳績。

今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影
今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影
今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影
今天上午在嘉義縣吳鳳科大登場，來自全國各地的學生在體育館中競技場，盡情表現長久來練習成果。記者莊祖銘／攝影

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