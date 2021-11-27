述美國小百年校慶校友回娘家 金曲男歌手領唱校歌

金門著名的將軍國小之一「述美國小」今年逢建校百年，今日擴大舉辦校慶慶祝大會，會中由金曲獎最佳台語男歌手流氓阿德也是述美國小校友領唱校歌，相當特別，學校還把2個防空洞重新修繕開放，將歷史老照片搭配防空洞空間展覽，讓不少人彷彿走入時光機，重溫學生時代生活的點滴。

述美國小校長劉界宏說，原訂今年5月29日就要舉行百年校慶活動，但因為疫情影響而延期舉辦，但學校已舉辦一系列慶祝活動，包括百年校慶1000公里單車環臺築夢行、百年校慶小麥路跑、大提琴線上音樂會、高粱路跑等，如今疫情趨緩，加辦慶祝典禮。

除了金門縣長楊鎮浯、縣議員同時也是述美國小校友會理事長李應文、金沙鎮長吳有家等人出席；另外，孟述美擔任憲兵司令時的侍從官蕭仲光將軍得知述美國小辦百年校慶，也專程跨海來參加，和述美國小歷屆校友一起慶祝這個特殊的日子。

楊鎮浯致詞時表示，述美國小百年校慶何其不容易，代表其陪伴金門走過一代又一代，早期金門生活困頓時期，在金門的東北角能夠有這樣一座小學，對周邊的居民學子來說，是幸福的事，因而孕育出這麼多傑出校友。楊鎮浯說，在少子化的年代，述美國小已經連續7年，招生人數持續上揚，今年新生有124位，甚至也開設幼幼班，嘉惠年輕家長。

今天歷任的優秀校友都回娘家，第一屆畢業生張輝明代表傑出校友致詞，其現任為三采文化集團董事長，張輝明除了捐贈30萬元給母校，並致贈圖書17大箱5百餘冊圖書給述美學弟妹們。

現場也有星光！述美國小特別邀請金曲獎最佳台語男歌手流氓阿德也是述美國小校友來領唱校歌，並在各界貴賓祝福下啟用全台校園最長的滾輪式滑梯戶外遊具，在全場生日快樂歌聲伴隨人手一台泡泡機營造之泡泡海中，熱鬧快樂慶祝述美國小百年校慶。