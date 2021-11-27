快訊

默沙東、輝瑞口服藥資料送審 食藥署拚12月中過EUA

Omicron變異株高傳染力 指揮中心：春節專案若調整需看2條件

南投高關懷學生穿越合歡山太魯閣 「復刻」中橫健行

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，欣賞中橫燕子口的峽谷景觀。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，欣賞中橫燕子口的峽谷景觀。圖／南投縣校外會提供

中橫健行是許多人的青春回憶，南投縣學生校外會帶著8名高關懷學生，完成4天3夜的中橫健行，穿越合歡山、天祥抵達中橫公路太魯閣口，學生們欣賞壯麗峽谷、雲海、也挺住海拔三千公尺高山的寒風冰雨，在志工的陪伴下，完成首度徒步體驗。

救國團當年舉辦中橫健行，在幾天內遍覽台灣高山雲海，森林峽谷景觀，雖然健行過程中相當辛苦克難，卻建立起互相合作情誼，是許多人一輩子難以忘懷的青春印記。

南投縣學生校外會為了幫助高關懷學生學習人與人間交往、互動，以及自我的挑戰，23日由校外會督導宋怡慶上校和春暉志工，以徒步健行搭配車輛接送方式陪伴8名高關懷學生「復刻」中橫健行，行前也安排嚮導，說明行程安排及安全注意事項，建立學生安全戶外活動觀念。

健行隊由合歡山昆陽停車場出發，但第一天就遇大陸冷氣團，穿越3000多公尺的武嶺時，山上溫度僅有4度並下雨，學生冒著低溫、頂著強風向前行，在志工和伙伴的相互扶持下，跨越台灣公路最高點，雖然臉上覆上一層寒霜，精神依舊抖擻。

接著三天行程，由觀雲山莊至花蓮太魯閣，沿途中橫路美景不斷，但60公里徒步健行、狹窄的道路、幽暗隧道以及山壁掉落碎石，考驗著學生與志工們體力與意志力，再加上時雨時晴天氣，讓整趟路程相當艱鉅，還好路過車輛遇到健行隊，駕駛乘客都熱情揮手比讚，帶給隊員莫大的鼓勵。

最後一天抵達花蓮太魯閣口，隊員都相當興奮。學生說，原以為自己撐不了這麼久，但伙伴的加油打氣，只能一步步向前行，沒想到真的穿越中橫，成功完成4天健行，看到太魯閣口牌樓時，身體疲憊一掃而空，只有滿滿的感動與喜悅。

宋怡慶說，高關懷學生對未來感到不安，與其長篇大論說教，更好的辦法是陪伴他們一起成長，4天的健行學生完成目標，對自己未來更有信心，就連大人也從他們身上學習到毅力和勇氣，希望學生體驗生命的美好，重新找回生活目標。

南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，雖然遇到低溫、冰雨，學生互相打氣邁步前進。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，雖然遇到低溫、冰雨，學生互相打氣邁步前進。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，經過四天三夜抵達終點太魯閣中橫牌樓。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會帶著高關懷學生中橫健行，經過四天三夜抵達終點太魯閣中橫牌樓。圖／南投縣校外會提供
中橫健行途中遇到壯觀的雲海，自然美景讓隊員讚嘆。圖／南投縣校外會提供
中橫健行途中遇到壯觀的雲海，自然美景讓隊員讚嘆。圖／南投縣校外會提供

中橫公路 太魯閣 合歡山

延伸閱讀

好溫馨!太魯閣西寶國小校工屆退 學童接力陪跑中橫圓夢

石門尖鹿里辦健行 走出健康兼顧休閒觀光

UBA／生涯二度灌籃助健行破百 王晟霖盼建功後挑戰職業

太魯閣7座山屋床位全面開放 山友搶申請

相關新聞

從1名新生到入學要抽籤 王紹先翻轉偏鄉小校命運

當小一新生只有1人是危機還是轉機？新竹縣立北平華德福實驗學校校長王紹先最近出版新書「該校新生一名」，分享他10年間讓小校...

學校營養午餐出現烤焦黑豆乳雞！ 校方致歉

高市旗山國小營養午餐供應「豆乳雞」，老師掀鍋看傻眼，整鍋像烤焦的木炭，這鍋黑豆乳雞被PO上網，掀起熱議。校方表示，因使用...

新竹街口攻城獅籃球隊啟動校園巡迴 橫山國中學生好嗨

新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、...

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

旺宏科學金牌獎落師大附中 高職生研究粉刺針摘銀

有高中諾貝爾獎之稱的「旺宏科學獎」今天舉行頒獎典禮，今年共吸引全國132所學校參與，不少隊伍採用3D列印技術入圍並獲佳績...

亞斯兒加入新和國小國樂團 擊鼓一年成績提升

新北市新和國小今上午舉辦國樂團年度音樂成果發表會，演出天空之城、菊花台等多首曲目，讓國樂團學童展現一年多來的學習成果。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。