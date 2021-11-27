南投高關懷學生穿越合歡山太魯閣 「復刻」中橫健行
中橫健行是許多人的青春回憶，南投縣學生校外會帶著8名高關懷學生，完成4天3夜的中橫健行，穿越合歡山、天祥抵達中橫公路太魯閣口，學生們欣賞壯麗峽谷、雲海、也挺住海拔三千公尺高山的寒風冰雨，在志工的陪伴下，完成首度徒步體驗。
救國團當年舉辦中橫健行，在幾天內遍覽台灣高山雲海，森林峽谷景觀，雖然健行過程中相當辛苦克難，卻建立起互相合作情誼，是許多人一輩子難以忘懷的青春印記。
南投縣學生校外會為了幫助高關懷學生學習人與人間交往、互動，以及自我的挑戰，23日由校外會督導宋怡慶上校和春暉志工，以徒步健行搭配車輛接送方式陪伴8名高關懷學生「復刻」中橫健行，行前也安排嚮導，說明行程安排及安全注意事項，建立學生安全戶外活動觀念。
健行隊由合歡山昆陽停車場出發，但第一天就遇大陸冷氣團，穿越3000多公尺的武嶺時，山上溫度僅有4度並下雨，學生冒著低溫、頂著強風向前行，在志工和伙伴的相互扶持下，跨越台灣公路最高點，雖然臉上覆上一層寒霜，精神依舊抖擻。
接著三天行程，由觀雲山莊至花蓮太魯閣，沿途中橫路美景不斷，但60公里徒步健行、狹窄的道路、幽暗隧道以及山壁掉落碎石，考驗著學生與志工們體力與意志力，再加上時雨時晴天氣，讓整趟路程相當艱鉅，還好路過車輛遇到健行隊，駕駛乘客都熱情揮手比讚，帶給隊員莫大的鼓勵。
最後一天抵達花蓮太魯閣口，隊員都相當興奮。學生說，原以為自己撐不了這麼久，但伙伴的加油打氣，只能一步步向前行，沒想到真的穿越中橫，成功完成4天健行，看到太魯閣口牌樓時，身體疲憊一掃而空，只有滿滿的感動與喜悅。
宋怡慶說，高關懷學生對未來感到不安，與其長篇大論說教，更好的辦法是陪伴他們一起成長，4天的健行學生完成目標，對自己未來更有信心，就連大人也從他們身上學習到毅力和勇氣，希望學生體驗生命的美好，重新找回生活目標。
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