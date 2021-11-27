旺宏科學金牌獎落師大附中 高職生研究粉刺針摘銀

有高中諾貝爾獎之稱的「旺宏科學獎」今天舉行頒獎典禮，今年共吸引全國132所學校參與，不少隊伍採用3D列印技術入圍並獲佳績，其中師大附中高三學生洪銘德以「更高維法里數列存在性研究」獲金牌；智光商工高三生林廷陽開發「螺旋粉刺針」摘銀，雙雙展現高中生的創意與實踐。

洪銘德以數學研究摘金牌，但他對資訊工程更感興趣。他受訪時表示，整份研究從高一開始發想，過程中也曾往錯誤的研究方向，後來有轉捩點，也拜託初次見面的生科老師協助3D列印，將作品立體化，讓他更好想像，最終共歷時兩年半，甚至在高三模擬考前夕，成功完成這項研究。

洪銘德說，這項研究未來可應用於化學分子結構，或是建築、建材。他也說，未來最想考取台大資工系，而在研究過程中，他也善用C++、Python等程式工具進行運算，讓資訊輔助研究，獲金牌獎也感到驚訝與高興。

「螺旋粉刺針」是此次唯一入圍的技職體系學生的作品，智光商工學生林廷陽注意到很多人使用粉刺針時會有疼痛、易斷裂等問題，於是花一年以上時間結合高職學到的加工技術，將粉刺針尖端進行圓角處理來減少使用者不適感，並增加螺旋特性來迅速拔除粉刺。

林廷陽說，他從小就喜歡「會動的」齒輪或石英表，對機械相當感興趣。他所開發的「螺旋粉刺針」，就是採用機械的加工鑽孔技術，並藉3D列印將作品印製出來，歷經四代改良產出最後成品，不僅降低使用者的不適感，也減輕粉刺針重量，讓美容師不再飽受板機指之苦。目前該份產品已被量產應用，成功替美容業者解決難題。