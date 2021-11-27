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好溫馨!太魯閣西寶國小校工屆退 學童接力陪跑中橫圓夢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供
花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供

太魯閣國家公園內的花蓮秀林鄉西寶國小，資深校工「哈己叔叔」明年1月將退休，年輕時是馬拉松選手的他，退休前有個心願希望從太魯閣閣口沿著中橫公路，一路跑回深愛的學校，校方精心安排25公里太魯閣路跑挑戰，號召志願家長、師生參與，下月4日以接力方式，陪伴哈己叔叔達成夢想。

西寶國小位於台8線中橫公路天祥上方的西寶台地，海拔915公尺。全校43學生，半數是原住民，是一所迷你卻極富特色的森林實驗小學。

65歲的哈己叔叔在西寶國小服務24年，是來自萬榮鄉的太魯閣族人，除了校工，他也是學校射箭教練，在學校推廣射箭，對西寶國小、太魯閣非常有感情。

校長李志成說，哈己叔叔年輕時是馬拉松選手，有天突發其想，說明年1月屆齡退休前有個心願，希望挑戰從中橫東端起點的太魯閣口，一路跑回學校。他想陪伴哈己叔叔完成夢想，號召志願的學生、老師、家長一同參加。

李志成說，這一路都是爬坡並不容易，考量要跟得上哈己叔叔的速度，還有學生體力，決定採取分段陪跑方式，每個孩子陪跑1.5公里，但也增加站點安排、補給和接送上的困難度。

學校從這個學期開始，每天上、下午各一次訓練，也曾帶學生在中橫公路西寶段路過實測速度；這個月24日再辦試跑，當天天還沒亮，清晨5時30分就從學校出發，來到閣口，再一路跑回學校，但孩子們都不喊累，個個精神飽滿，相當興奮，也順利完成試跑練習。

李志成說，12月4日正式路跑挑戰，哈己叔叔、哈己叔叔的兒子及一名主任共3人跑全程，另有17名3到6年級學童，安排一個老師搭配一個小朋友每棒跑1.5公里。1、2年級學生則在校門前等候，陪路跑隊一起回到學校，預估會跑3個半小時，若車輛經過看見，希望放慢速度並為師生加油打氣。

當天下午還規畫太魯閣統射箭挑戰賽，感謝哈己叔叔推廣太魯閣射箭的努力，也分享這項太魯閣原民文化的美好，歡迎各界參加。

花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供
花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供
花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供
花蓮縣秀林鄉西寶國小為歡送資深工友哈己叔叔榮退，溫馨規畫太魯閣路跑挑戰，安排學生陪跑。圖／西寶國小提供

太魯閣國家公園 中橫公路 路跑

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