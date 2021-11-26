花蓮紅面鴨歡樂盒派對超吸睛 周末壓軸場推童話派對
花蓮縣政府觀光處舉辦「2021紅面鴨歡樂派對盒」，近一個月活動進入最高潮，今起一連3天在活動場地鯉魚潭風景區推出童話派對，童話故事的王子與公主，及各式卡通人物魔幻登場，還有小丑變魔術、發送氣球，將歡樂分送所有遊客，明、後天更加碼特效煙火秀。
2021紅面鴨歡樂派對盒上月30日在鯉魚潭登場，引起廣大迴響，吸引數萬人到場，最具童趣與歡樂氣氛的水上劇場，每周都安排不同主題，帶給遊客新鮮感。
觀光處長張志翔說，活動進入尾聲，依舊精采，白天潭面有可愛的15尺高紅面鴨及熱鬧音樂水舞秀，晚上還有水上劇場及水幕光影秀，周六、日的壓軸活動，更加碼眩目特效煙火秀。
張志翔說，今天起的「童話派對」，將有小丑現場發送氣球與變魔術，和遊客快樂互動，接著進入城堡，啟動音樂盒喚起民眾兒時回憶，展開一場奇幻童話故事之旅，小朋友最愛的童話故事人物、卡通主角將陸續登場。
活動現場每天還抽出總價值1萬元的花蓮「紅面鴨振興券」、「商圈優惠券」及超值精美小禮，歡迎各地遊客、大小朋友一起來拿好康。
張志翔說，花蓮觀光活動一波接一波，紅面鴨歡樂派對盒在11月28日落幕後，下個月最盛大的莫過於在東大門舉行的太平洋觀光節跨年演唱會，從12月26日到31日連唱6天6夜，明年1月1日則有「2022愛戀花蓮－七星潭元旦健走迎曙光」活動，明年1月22日到2月20日，還有2022太平洋燈會，上萬盞大紅燈籠高掛花蓮大街小巷，讓民眾感受最濃年味。
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