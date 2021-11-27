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巴黎龐畢度行動藝術列車 澎湖中正國小 讓藝術美學教育更有趣

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
龐畢度兒童藝術教育行動藝術車計畫前進澎湖中正國小，全體師生合影留念。圖／聯合數位文創提供
龐畢度兒童藝術教育行動藝術車計畫前進澎湖中正國小，全體師生合影留念。圖／聯合數位文創提供

澎湖中正國小位於離島，卻因推動美育而遠近馳名，來自法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」，讓師生體會到，原來藝術美學教育可以那麼有趣，在不知不覺中已播下美學種子。

澎湖中正國小美術班自1985年成立，經由學有專長的教師參與輔導美育，以提升兒童創造力、欣賞力、與直觀的判斷力。屢屢參加國內外學生美展，斬獲各項金、銀、銅牌獎，入選佳作更不勝其數。

校長林宗彥（左）表示，透過藝術體驗課程，讓校園充滿著歡樂的氛圍。圖／聯合數位文創提供
校長林宗彥（左）表示，透過藝術體驗課程，讓校園充滿著歡樂的氛圍。圖／聯合數位文創提供

校長林宗彥表示，中正國小有著特別的美育課程規劃，寓教於樂的啟發方式，由潛入深因材施教，這次能有機會參與文化部龐畢度913專案，更令學員、教師們都感到興奮，從法式美學教育的角度學習，重新審視國人在藝術扎根的基礎教學上的差異。很開心學生們對於接觸完全新穎的美學課程都能有不同面向的啟發，這對於擁有相當完善的美育教學經驗的中正國小師生來說，是一種好的激盪，希望能延續發展讓學員們有更多元面向的思考能力進行創作。

校長林宗彥（左）表示，透過藝術體驗課程，讓校園充滿著歡樂的氛圍。圖／聯合數位文創提供
校長林宗彥（左）表示，透過藝術體驗課程，讓校園充滿著歡樂的氛圍。圖／聯合數位文創提供

他指出，在學校我們接觸到的基本的國墨水畫、板畫等傳統美術技能，而在龐畢度課程裡，我們學到美學觀點的重要，這是相當難能可貴的，得以跳脫美術創作的傳統框架。特別是「哇！馬戲團」中的手作與光影課程，讓想像力創造學員腦力思辨的訓練，更是整個課程的精隨所在，對於本次的課程安排，非常的肯定。

參與課程的周同學課後表示，龐畢度課程的學習過程很有趣，在考爾德爺爺的馬戲團作品中學習到平衡與雕塑的觀念，而且運用機械原理自己動手做的玩具也比買來的更有趣，會更珍惜，希望未來能有更多的小朋友有機會跟我一樣學習到這麼有趣的課程。

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