巴黎龐畢度行動藝術列車 屏東恆春國小 生活融入美學藝術

法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」駛進國境之南的屏東縣恆春國小，映入眼簾的是充滿古城意象及藝術與人文氣質的校園，學校期盼孩子們在這令人自在的環境中滋養壯大。學校老師發現，此次美術班學員接受龐畢度法式美學體驗中，比往常更加專注投入，也激發出更豐富的想像力。

恆春國小是恆春半島第一座公學校，歷經百年歲月，在校舍重建時，保留了當地古城牆特色，打造獨一無二的國小。

恆春國小的鄭鴻博校長表示，雖然地處偏遠，恆春國小長期致力於美術推廣，在幾任校長的努力之下，學校提倡音樂、美術與體育教育可圈可點。特別是在文化推動這一方面，積極參與各項美術活動，主要希望能發掘具有美術才能之學生，施予美感教育，協助孩子充分發揮其潛能，希望孩子們透過實際生活情境中體會與建立寶貴的經驗，從內心深處孕育出來。

在藝術體驗過程中，學校老師說，恆春雖屬於觀光地區，但外部資源因地理偏遠較不易取得與前往，很開心美術班能體驗龐畢度法式藝術教育，孩子比平常乖巧更專注於課程，相信此次對他們會是很棒的體驗，特別是課程大量運用生活中隨手可得、隨處可見的媒材，看著孩子們專注於創作，在他們豐富的想像力下，讓孩子的美術特質及創意能充分展現於作品上，促使學生與教師延續「藝術來自於日常生活的精神」，激發師生突破框架，激盪出人們更多對於生活、藝術的感受！

學員比平日更專注的投入學習，讓學校老師充滿欣喜。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創以「龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫」獲得文化部支持，及上海商銀文教基金會、台新銀行、立榮航空、財團法人聯合信用卡處理中心、恩典企業社、智邦藝術基金會、台北文創、麗寶文化藝術基金會等多家企業機構響應，進行兒童藝術教育推廣，攜手偏鄉校園，將資源共享，讓913行動藝術車計畫的願景工程於臺灣開枝散葉、永續發展。