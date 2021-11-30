巴黎龐畢度行動藝術列車 蘭嶼椰油國小 體驗法國美學藝術

法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」前進台東縣蘭嶼椰油國小，讓相隔10,078公里的巴黎與蘭嶼藉由藝術美學產生最直觀的共鳴，一名從未離開過蘭嶼學員在課程中很開心的在其作品上寫下了一句「我去過法國」，再次見證龐畢度美學課程為偏鄉學員破開了地域的侷限，在心靈中種下國際藝術美學的種子。

椰油國小校長陳淑雯表示，非常感謝文化部及企業界支持聯合數位文創將「巴黎龐畢度行動藝術列車」帶進蘭嶼，讓學員有機會體驗國際美學課程，種下美學種子。

碧海藍天讓椰油國小的龐畢度美學課程更加與眾不同。圖／聯合數位文創提供

椰油國小全校學生九成五為達悟族（雅美族）人，因充滿原住民風情與自然景點而遠近馳名。一進校區最吸引目光的是那極具原住民風格的廁所美學，從雅美的傳統幾何圖騰與黑白紅色彩為基調，由淺藍至深藍，代表大海的深度，幼兒藝術課程結合幼兒自行設計的海底世界生物及海廢作品，將雅美傳統文化植入於實體建築，讓學生作品融入展示於校園，校方對於學員美學基礎紮根不遺餘力。

簡單的一句「我去過法國」，透露出偏鄉學員的心靈不再被地域所侷限。圖／聯合數位文創提供

地處偏遠離島讓椰油國小教學資源相對匱乏，學員更缺少與外地接觸機會，聯合數位文創能將巴黎龐畢度美學種子撒向蘭嶼，有賴文化部及上海商銀文教基金會、台新銀行、立榮航空、財團法人聯合信用卡處理中心、恩典企業社、智邦藝術基金會、臺北文創、麗寶文化藝術基金會等多家企業機構支持。

參與課程的教師團隊指出，椰油國小學員少了許多物質的干擾反而擁有更多的浪漫心性，對藝術美學的態度更為直觀，透過龐畢度課程的啟發，在這我們看見了翻轉教育的契機。