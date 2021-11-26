巴黎龐畢度行動藝術列車 南投廣福國小 迎接可貴的美學體驗

南投廣福國小迎來法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」，讓全體師生能夠在過往傳統技藝學習外，沈浸在國際藝術美學的啟發樂趣中。校長王勝輝表示，這是偏鄉小學最難能可貴的機會，感謝文化部龐畢度913專案為廣福國小的學生們帶來前所未有的藝術美學。

透過不同的視角，觀察自己的動態雕塑，讓學童打開不同的格局。圖／ 聯合數位文創提供

廣福國小在1999年921大地震中受到嚴重損壞，透過一貫道基礎忠恕天惠堂文教基金會認養重建，目前已成為多次榮獲縣內推展環境、音樂、美術與友善校園等優良考評更獲教育部頒發為「綠色學校中心學校」的殊榮。

「巴黎龐畢度行動藝術列車」能夠前進廣福國小，王勝輝指出，目前偏鄉教育資源取得市區學校困難，主要原因是學員人數少，相對資源爭取困難，這次能有機會藉由文化部的龐畢度913專案的推廣，讓這些山裡的孩子們有機會學習更多元的藝術課程，真的非常開心。

透過不同的視角，觀察自己的動態雕塑，讓學童打開不同的格局。圖／ 聯合數位文創提供

王勝輝強調，能在龐畢度課程中看到教學互動與學習啟發的新教程著實令老師與學員們都十分開心；這是偏鄉小學最難能可貴的機會，感謝文化部龐畢度913專案為廣福國小的學生們帶來前所未有的藝術美學。

參與課程的學員表示，非常感謝龐畢度行動藝術車來上課的老師，為我們帶來這堂這麼有趣的課程，每位老師都很有耐心，課程上學習得東西都很漂亮，很謝謝也很開心能參加今天這堂課。

這一位來自南投偏鄉學生對於接觸藝術課程最貼切的心聲，正是龐畢度行動藝術推廣的重要核心，讓美學藝術種子在互動學習中紮根，期盼未來都能夠開花結果，讓學童有更寬廣的未來。