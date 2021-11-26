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老師看了會生氣！孩子造句太誠實 媽媽無奈：我生的

聯合新聞網 / 綜合報導
孩子的家庭作業常常會有出乎意料的答案。 圖／ingimage
孩子的家庭作業常常會有出乎意料的答案。 圖／ingimage

小孩子的邏輯和思考力有時候超乎許多人想像，尤其在寫作業時還會鬧出不少笑話，一名媽媽PO出孩子的造句練習，只不過太過直接的答案讓她看了哭笑不得，無奈地說「我生的」，貼文一出也笑翻一票網友。

這名媽媽在臉書「爆廢公社」分享自己孩子的國語作業，當中有一項短語練習，範例寫著：看「星星」在「夜空」「閃爍」，然後要學生照例來造句。不過她的孩子卻很直白地寫出：看「老師」在「台上」「碎唸」，當中「碎唸」兩個字的字體還寫得比較小，讓原PO不禁搖頭地說「這樣勇敢的孩子～我生的。有種就把『碎唸』那兩個字寫大一點！」

貼文笑翻不少人，有人留言稱讚「人才」、「至少沒寫錯字」、「至少他填字進去了，我女兒很常空著放棄，連跟老師賭的機會都沒有」、「很老實啊」、「誠實是好事」；還有人開玩笑地說「表示他都沒在聽」、「我怕以後我兒子也這麼老實」、「小朋友應該不喜歡這個老師」。

也有網友擔心老師看到會氣炸，「老師看到以後鼻子應該在冒煙」、「碎唸2字還寫得特別小，還是怕老師生氣吧」，原PO也回應表示「前面理直氣壯，後面只有心虛」。

一名媽媽分享孩子的國語作業，沒想到填寫的答案太直接讓她看了哭笑不得。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名媽媽分享孩子的國語作業，沒想到填寫的答案太直接讓她看了哭笑不得。 圖／翻攝自「爆廢公社」

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