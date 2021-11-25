快訊

慟失成員難消化情緒及混亂 「草東」取消小巨蛋演出

潤寅詐貸案外案合庫遭檢調搜索 公司回應了

最佳回憶！嘉市8國小生畫作變交趾陶 永留學校川堂

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
宣信國小今天替布置在穿堂布告欄上方的交趾陶作品，舉行揭牌。記者林伯驊／攝影
宣信國小今天替布置在穿堂布告欄上方的交趾陶作品，舉行揭牌。記者林伯驊／攝影

嘉義市宣信國小位於清朝出入諸羅城的「南田古道」上，多年來將歷史文化用交趾陶呈現，替百年糯米橋做解說牌、八獎義渡的壁畫等；校方今年申請市府文化局的計畫，以日治文人賴雨若詩詞，學童以台語朗誦，意境畫成圖，挑8幅做成交趾陶，放穿堂布告欄上永久保存，學童直呼，是最好回憶。

宣信國小表示，頼雨若號壺仙，生於1877年，他的先祖賴時輝曾替抵禦匪害保護諸羅城作出貢獻、同時也為在地南田古道修建糯米橋，受到地方敬重，而他赴日求學返台後，45歲成為台南州第1名台籍律師，也是南台灣第一位辯護士，廣受鄉民愛戴，藉文字抒發對家國關懷及鄉土熱愛，被譽為「法曹詩人」。

校方挑選8首賴雨若的詩文，邀請台語漢詩吟詠專家黃哲永指導吟唱，並透過課程解說，由4、5年級學生依詩文意境創作，把文字具象化，再邀交趾陶大師謝東哲指導完成作品，設在布告欄上。

5年級學生陳彥妤說，「吟詩滿困難的，靠著想像力及聽老師的吟唱，把一首很長的詩背下來，還邊吟唱邊想像詩裡的意境，全家人聽久了竟也把詩背下來，覺得很有成就感」；5年級學生羅于亭表示「第1次做交趾陶，覺得新奇又好玩，看到自己作品被展示出來，覺得很開心」；6年級學生曾琬甯說，遇到陶土不夠、補黏的地方出現裂痕、上釉的時候結塊，但完成作品覺得很好玩、很開心。

宣信國小今天舉辦揭幕儀式，現場用閩南語吟唱詩詞，頼雨若的孫子賴辰雄受邀出席，表示師生用交趾陶把先祖詩詞用童趣呈現，相當肯定及感動。

校長黃金木指出，以賴雨若與地方的關聯為起點，以優美詩句為基底，結合學生創意、吟唱及交趾陶藝術，靈活呈現在地賢者的故事，盼引發見賢思齊的情懷，延續在地藝術特色。

此外，港坪國小第3年參與文化局的交趾陶推廣計畫，推出「風生水起遊藝港坪－生生不息」，由駐校藝術家侯吉村、交趾陶藝大師侯春廷、校內老師林瑞勳指導創作，於生態溪流出水口處，打造魚形陶藝品；校長郭明聰指出，會持續結合學校特色與交趾藝術，創造學生學習、體驗機會，也讓社區民眾在課餘時間到校運動，同時感受到交趾陶之美，讓美感進入日常。

參與創作的學生鄭宇均說，常於生態溪流旁看到蒼鷺，抬頭也看到各種鳥類，同學都很喜歡在生態溪流旁散步，有機會製作陶藝品來裝飾溪流，覺得很高興。

宣信國小學童將在地日治的文人賴雨若詩詞，感受意境畫成圖，挑出8幅製作交趾陶，布置穿堂。記者林伯驊／攝影
宣信國小學童將在地日治的文人賴雨若詩詞，感受意境畫成圖，挑出8幅製作交趾陶，布置穿堂。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪國小創作的魚形交趾陶作品，讓校內生態溪流更活潑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市港坪國小創作的魚形交趾陶作品，讓校內生態溪流更活潑。圖／嘉義市政府提供
學校川堂另幅交趾陶作品「躍動古道、樂響國際」為去年創作。記者林伯驊／攝影
學校川堂另幅交趾陶作品「躍動古道、樂響國際」為去年創作。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪國小在校內生態溪流出水口處，打造魚形陶藝品，今天揭幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市港坪國小在校內生態溪流出水口處，打造魚形陶藝品，今天揭幕。圖／嘉義市政府提供
宣信國小學童將在地日治的文人賴雨若詩詞，感受意境畫成圖，再製作交趾陶。記者林伯驊／攝影
宣信國小學童將在地日治的文人賴雨若詩詞，感受意境畫成圖，再製作交趾陶。記者林伯驊／攝影
宣信國小以在地日治的文人賴雨若詩詞，將意境畫成圖，挑出8名學童作品，做成交趾陶。記者林伯驊／攝影
宣信國小以在地日治的文人賴雨若詩詞，將意境畫成圖，挑出8名學童作品，做成交趾陶。記者林伯驊／攝影
宣信國小將8個學童的交趾陶作品，布置於穿堂的布告欄上方。記者林伯驊／攝影
宣信國小將8個學童的交趾陶作品，布置於穿堂的布告欄上方。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪國小創作交趾陶作品，設於校內生態溪流出水口處。圖／嘉義市政府提供
嘉義市港坪國小創作交趾陶作品，設於校內生態溪流出水口處。圖／嘉義市政府提供

交趾陶 陶藝 文化局

延伸閱讀

嘉市議員爆補教師上課摸女學生 市府籲：不要隱忍

嘉市路平結束又開挖 市府曝光遇到這狀況

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

非洲豬瘟南投廚餘去化困難 偷倒溪流影響環境觀光

相關新聞

小學直式乘法像外星文 家長「看不懂」網友點解題關鍵

小學的數學連爸媽都看不懂？日前一位爸爸在教小孩乘法，沒想到小孩的寫的算式跟自己以前學的差很多，讓他不禁懷疑「我老了跟不上時代了嗎？」貼文也引起熱議。

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

將缺憾化為反毒行動力！忠和國中校長過去學生吸毒致死

嘉義縣水上鄉忠和國中校長黃雪惠多年前任教學生「小平」，在21歲施用多量毒品致死，讓她震驚不已，原來毒品猖獗危害青少年故事...

教育部創意競賽 崇學「熊愛你國際饗食派對」拿特優

台南市東區崇學國小師生參加教育部創意競賽徵選活動，昨以「熊愛你國際饗食派對」榮獲國小中低年級組特優。學生在決審時扮演Ch...

美術名師不忘本 退休後義賣作品回報埔心國中

彰化縣埔心國中校友在各行各業頭角崢嶸，在建校滿一甲子前夕，曾擔任埔心國中美術老師的退休校長紀寶活捐贈義賣64幅字畫，一成...

致力創造友善學習環境 高淑真榮獲校長領導卓越獎

「用愛與榜樣，用生命影響生命的歷程」是新北市集美國小校長高淑真的教育座右銘。她認為，在學校裡，每一位孩子都像天上的北極星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。