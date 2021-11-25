最佳回憶！嘉市8國小生畫作變交趾陶 永留學校川堂

嘉義市宣信國小位於清朝出入諸羅城的「南田古道」上，多年來將歷史文化用交趾陶呈現，替百年糯米橋做解說牌、八獎義渡的壁畫等；校方今年申請市府文化局的計畫，以日治文人賴雨若詩詞，學童以台語朗誦，意境畫成圖，挑8幅做成交趾陶，放穿堂布告欄上永久保存，學童直呼，是最好回憶。

宣信國小表示，頼雨若號壺仙，生於1877年，他的先祖賴時輝曾替抵禦匪害保護諸羅城作出貢獻、同時也為在地南田古道修建糯米橋，受到地方敬重，而他赴日求學返台後，45歲成為台南州第1名台籍律師，也是南台灣第一位辯護士，廣受鄉民愛戴，藉文字抒發對家國關懷及鄉土熱愛，被譽為「法曹詩人」。

校方挑選8首賴雨若的詩文，邀請台語漢詩吟詠專家黃哲永指導吟唱，並透過課程解說，由4、5年級學生依詩文意境創作，把文字具象化，再邀交趾陶大師謝東哲指導完成作品，設在布告欄上。

5年級學生陳彥妤說，「吟詩滿困難的，靠著想像力及聽老師的吟唱，把一首很長的詩背下來，還邊吟唱邊想像詩裡的意境，全家人聽久了竟也把詩背下來，覺得很有成就感」；5年級學生羅于亭表示「第1次做交趾陶，覺得新奇又好玩，看到自己作品被展示出來，覺得很開心」；6年級學生曾琬甯說，遇到陶土不夠、補黏的地方出現裂痕、上釉的時候結塊，但完成作品覺得很好玩、很開心。

宣信國小今天舉辦揭幕儀式，現場用閩南語吟唱詩詞，頼雨若的孫子賴辰雄受邀出席，表示師生用交趾陶把先祖詩詞用童趣呈現，相當肯定及感動。

校長黃金木指出，以賴雨若與地方的關聯為起點，以優美詩句為基底，結合學生創意、吟唱及交趾陶藝術，靈活呈現在地賢者的故事，盼引發見賢思齊的情懷，延續在地藝術特色。

此外，港坪國小第3年參與文化局的交趾陶推廣計畫，推出「風生水起遊藝港坪－生生不息」，由駐校藝術家侯吉村、交趾陶藝大師侯春廷、校內老師林瑞勳指導創作，於生態溪流出水口處，打造魚形陶藝品；校長郭明聰指出，會持續結合學校特色與交趾藝術，創造學生學習、體驗機會，也讓社區民眾在課餘時間到校運動，同時感受到交趾陶之美，讓美感進入日常。