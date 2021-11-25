展望會攜手華碩滙豐 捐300多台電腦深耕偏鄉數位教育

今年疫情三級警戒期間，各級學校停班不停學，卻造成數位設備不足的學子困擾，台灣世界展位會、華碩文教基金會、滙豐(台灣)商業銀行在8月發起「深耕台灣偏鄉數位教育」公益活動，由滙豐捐款投入支持遠距學習專案、華碩提供電腦優惠價響應公益，提供給250急需電腦設備的孩子一人一台電腦，華碩還捐贈了128台電腦給展望會服務據點，改善偏鄉弱勢學童數位落差、資源分配不均問題。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，展望會服務的家庭，常因貧困無法為孩子添購電腦設備，僅能使用小螢幕的手機學習；另外在外地就學的弱勢孩童，也因家庭原就得負擔外出學習、住宿等龐大支出，讓他們更是無力為孩子補足數位學習上的需求。

李紹齡說，展望會在做的事情很簡單，但也很複雜，就是保護孩子安危、成長，展望會服務4萬多個孩子、3萬多個家庭，掌握到有6、7000的孩子沒有數位學習設備，這些孩子在學習上需要更多人支持。

華碩文教基金會執行長魏杏娟則表示，今年5月因疫情影響全台停課，華碩文教基金會啟動停課不停學專案，捐贈再生電腦給全台學校，也與滙豐銀行等企業夥伴攜手，為偏鄉或弱勢學童搭起持續學習的橋樑，讓他們能在數位學習的路上不斷邁進，弭平學習落差，為下一代的教育扎根。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅說，滙豐的初心，是要給孩子一個未來，捐贈筆電就是想給孩子一道通往世界的門，為面對經濟困難的學子們減少學業上的阻礙，受助青少年也可透過電腦接觸世界，提升數位知識力，在新學習模式下維持日常進度，邁向通往未來夢想的道路。

來自屏東的芳芳今現身說法，家中三姐妹輪流使用一台筆電，讓今年剛考取國立大學會計系的芳芳，必須爭取時間借用學校電腦做報告，或者跟姊姊們「輪班」用筆電，有時候線上上課跟姊姊撞堂，她只好改用手機上課，卻因螢幕過小，常看不清楚講義內容，從網路下載的資料，也只能存在雲端。芳芳說，後來透過「深耕台灣偏鄉數位教育」獲得筆電後，省去不少煩惱，現在學習起來方便多了。