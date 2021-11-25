飛沙國中英語減C計畫 學生練習外語機器人伴讀

雲林縣飛沙國中學生歷年國中會考英文表現為待加強，校長陳昭龍為此規劃減C計畫，今年度申請21萬8000元經費，添購5台機器人陪學生練習英語聽力和表達能力，逐年提升學生英語程度。

雲林縣政府教育處坦言，依據教育部課程綱要規定，國小中年級每周1節英語課，高年級每周2節，國中每周3到4節，從排課時數來看，學生學習英語時間有限。

陳昭龍今天接受中央社記者訪問時提到，飛沙國中位處偏鄉，學生英文程度和學習環境不如都市學生，加上偏鄉聘請外籍教師不易，學生對於學習英文缺乏動力，歷年國中會考英文表現為待加強，因此展開減C計畫。

陳昭龍同時也觀察到，學生們有時怕自己發音錯誤或是文法使用錯誤會被嘲笑，因此不敢與人練習英語對話，因此今年向縣府教育處申請新台幣21萬8000元經費，添購5台機器人陪學生練習英語聽力和表達。

陳昭龍指出，5台機器人屬於輔助教學，供全校102名學生使用，機器人教學包括英文聽力練習、測驗等內容，期盼刺激學生學習動力、勇於說、充實單字量，並逐年提升英語能力。

就讀國中三年級的王泓仁明年將參加全民英語能力分級檢定測驗，他把握時間，每到下課就與機器人練習對話，同時矯正自己的發音；他說，使用機器人練習對話可以學習到課本以外的單字和文法使用，不過英語對話仍是真人互動比較有幫助，詞彙的運用更多元，對談也比較人性化。