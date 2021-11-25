小學直式乘法像外星文 家長「看不懂」網友點解題關鍵

小學的數學連爸媽都看不懂？日前一位爸爸在教小孩乘法，沒想到小孩的寫的算式跟自己以前學的差很多，讓他不禁懷疑「我老了跟不上時代了嗎？」貼文也引起熱議。

一名爸爸在臉書社團《爆怨公社》發文表示在教就讀小學的孩子數學，並貼出題目，從照片可以看到題目是2位數和3位數的乘法，原PO原想用從前學過的直式計算公式教，卻發現孩子看不懂他的算式，而孩子使用的雖然也是直式算法，也讓他看得一頭霧水，雖然最後兩人算出來的答案是一樣的，原PO還是相當困惑「難道都不能像以往的那種計算公式嗎？」、「無法教小孩才是重點」。

不少網友看到兩邊的算法後紛紛表示「小孩子的算式我完全看不懂」、「這什麼外星文字」、「突然....不會算了」、「2位乘3位，小孩自己改成3位乘2位，然後第7題又突然正常了」、「所以我花錢請安親班老師教」、「現在的爸媽也應該去補習了...」、「最簡單快速的方式，就是你拿小孩的數學課本出來看，裡面就有能替你解惑的答案」、「教小孩，一定要對照課本內容」。

有其他老師和家長表示「確定不是小孩自己搞錯？我是小學老師，現在小學四年級的課本還是教圖二的那種作法沒錯喔！」、「沒改啊～目前指導學生主要為中年級，我確定寫成直式仍是下往上乘，要嘛是老師的教法，要嘛是學生理解錯誤」、「剛問小四的女兒，他們的算法跟我以前一樣」。

有網友指出關鍵只是算式寫法不同，「由上往下與由下往上，現在有二種教法」、「他們是上乘以下，我們以前學是下乘以上，之前小朋友問我也不懂，別的老師跟我說的」、「其實一樣啦，上下兩個數字對調就是了」。

事實上翰林國小數學曾在YouTube上傳直式乘法的教學影片，影片提到確實有分成上乘下、下乘上兩種解題方式，一種是大多數人熟悉的下乘上，另一種就是原PO小孩使用的下乘上算法。