三芝國小操場翻新 市議員、學生跑步慶祝

三芝國小操場因排水不良、地坪龜裂、跑道PU硬化，讓學童容易因為多雨濕滑跌倒受傷，為此市議員鄭宇恩爭取改善經費，近來操場終於翻新重新啟用，市議員鄭宇恩、校長李烟長到操場上，與學生們一起跑步運動，感受全新操場的舒適及安全性。

市議員鄭宇恩指出，以往的操場因為排水不良、PU鋪面都硬化，積水導致相當溼滑，讓學生運動起來有些不安全，在市府以及教育部挹注經費後，試跑過後，感覺跑起來相當輕鬆，而且更加安全，也期許孩子們可以多多應用、多多運動。

市議員與學生們一起跑步來啟用全新的跑道，還有操場旁的籃球場、周邊的地坪，甚至是跳遠沙坑，全都翻新改善，現在全新的PU鋪面Q彈更好跑，還有操場排水變良好，就算是下過雨的天氣，學生操場運動，也更加安全有保障。

三芝國小校長李烟長說，感謝市議員協助爭取教育部以及教育局核定經費超過五百萬元，現在全新操場，學生這學期使用起來都給予很好的回饋，期待透過設備的翻新改善，要讓孩子們輕鬆運動、培養良好的運動風氣，也期許孩子們要珍惜得來不易的資源，好好的愛護使用全新的操場。