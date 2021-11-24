將科工館搬上山！六龜高中、科工館合作校內辦奈米展
高雄市六龜高中與國立科學工藝博物館合作簽署MOU，將科工館最熱門的奈米展覽系列「看不見的尺度-奈米特展｣搬到六龜高中長榮大樓，展期即日起至12月18日，除校內學生，未來預計邀請茂林區、桃源區、六龜區共10多所國中、國小、幼兒園超過500名學生到場參觀，翻轉偏鄉教育。
六龜高中今天舉辦開幕儀式，高雄市教育局副局長陳佩汝、國立科學工藝博物館館長陳訓祥及多所來自桃源區、六龜區的10多所學校師生出席，六龜高中校長梁華蓁表示，這次的特展早在一年半前就開始跟科工館洽談，但因所需經費不少，中美嘉吉公司聽到消息主動與學校聯絡全力贊助經費。
梁華蓁表示，高雄客運公司聽到學校辦理這麼有意義的活動，也承諾以最優惠的價格，協助接送15所學校的全部師生，於是超過500多人的科學之旅就此圓夢。
陳訓祥表示，科工館一直希望讓更多的偏鄉學生體驗各類科學活動，除了用交通車把學生接到科工館，把科學儀器設備送進偏鄉進行長期策展更是一個好的模式，這樣的學習能深化，也融入學生課程及生活，六龜高中、中嘉美吉公司與科工館三方合作的策展是很值得推廣的模式。
六龜高中主要策畫「奈米特展｣的組長蘇育田與楊宗築說，偏鄉學校老師員額很少，學校間都會互相支援聯繫，六龜高中的自然領域囊括高中部及國中部，師資齊全且有5人，只要有機會就會到鄰近國中國小辦理自然科學講座及體驗課程，讓學生不因偏鄉而失去體驗科學的機會。
六龜高中表示，本次展覽六龜高中自然領域老師團隊準備了10萬伏特高壓閃電模擬，與靜電現象實驗操作的「范式起電球實驗」、「魔幻變色鏡」，及「奈米碳黑珍珠」等三樣科學體驗遊戲，結合科工館的「奈米特展｣動手做課程，科工館加碼提供幼兒科普教育的特製遊戲箱，現場學生玩得不亦樂乎。
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