帶領孩子認識世界關懷本土 劉淑芬榮獲校長領導卓越獎

「點亮孩子學習希望、成就每一位孩子，讓每一個孩子都成為最棒的自己！」過去教學屢獲獎項肯定的新北市中和高中校長劉淑芬，秉持著「教育是點燈的工作」，繼續點燃學生熱情與夢想，永不放棄共創生命價值的珍貴，今年獲得校長領導卓越獎殊榮。

劉淑芬說， 30年的教育生涯，經歷過偏鄉小校尖山國中、市區中型學校忠孝國中、和市區大型學校永平高中，以及目前任職的中和高中，每到一所新學校她都思索希望能點燃孩子的學習希望，喚起孩子的熱情夢想，讓人人均能擁抱生命，活得精采。

她表示，台灣是一個島國，為提供孩子有更多國際化的機會，在擔任永平高中的校長期間，持續推動國際化交流，透過姊妹校的互動，讓孩子能夠接觸異國文化，並推動國際志工服務，規畫姊妹校老婦院、殘障院的服務學習和偏鄉小校圍籬彩繪活動，進行跨國服務的合作經驗與省思回饋，培養「從台灣出發，向世界找答案」的本土情與國際觀。

來到中和高中後，劉淑芬也同步帶來了國際化觀念，發展雙語及美感計畫，並藉由外師及本土教師課程合作的外語教學，提升更多國際競合的能力與視野。

劉淑芳指出，擔任校長期間除了教育領域外，期盼能做到更多跨域及資源的連結，透過不同領域的力量挹注到學校來，累積更多資源和能量，協助孩子有更多的發揮。

她也希望高中同學能夠有更多社會參與公民實踐，例如今年中和高中就參與了宜蘭三民國小偏鄉英文的大手攜小手計畫，透過視訊方式教導偏鄉小朋友的英文學習，讓孩子感受到學習是有價值的。