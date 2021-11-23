鄧公國小幼童變小小導覽員 帶領認識馬偕之路

幼兒園小朋友變身成為小小導覽員，用自己製作的地圖來講解在地歷史文化，模樣非常可愛，新北市淡水區鄧公國小附設幼兒園師生一起製作一張超大的馬偕之路地圖，幼兒園小朋友變身成為小小導覽員，用這一張地圖來說出馬偕的故事。

鄧公國小附幼主任陳怡華表示，活動在捷運站後方公園進行「小小淡水導覽員~重返馬偕之路」，鄧公附幼長期發展淡水在地文化課程，幼兒在踏查淡水河沿岸時發現馬偕銅像、馬偕上岸處、甚至還有一條馬偕街，引發了幼兒對「馬偕」的好奇，孩子們認識了馬偕博士的故事，老師進一步帶孩子走訪與馬偕博士相關的景點，孩子們透過眼睛和畫筆記錄下建築物的細節做成「馬偕之路」地圖。

鄧公國小校長謝芳儒表示，從實地探訪的過程中知道馬偕博士對淡水在醫療、教育方面的貢獻，而馬偕博士熱心服務、樂於幫助他人的精神更值得學習，在收集馬偕博士相關資料的過程中，小朋友主動與家長製作圖卡為同學介紹偕醫館、大禮拜堂的故事，同學們覺得講淡水的故事給別人聽很厲害，激發了也想成為小小導覽員的意願，更希望能邀請居民及外地遊客一起來聽淡水的故事。