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練技巧滿手傷痕 光復高中周柏成奪家事類美髮組優勝

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
備賽期間周柏成為了熟練各種髮型及剪燙技巧，消耗百顆以上假髮頭皮，更經常練習過度疲累剪傷手指，就算雙手滿是傷痕貼了7、8個OK蹦，練到手腕關節痠痛不已仍堅持不斷練習。記者王駿杰／攝影
備賽期間周柏成為了熟練各種髮型及剪燙技巧，消耗百顆以上假髮頭皮，更經常練習過度疲累剪傷手指，就算雙手滿是傷痕貼了7、8個OK蹦，練到手腕關節痠痛不已仍堅持不斷練習。記者王駿杰／攝影

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生周柏成參加110學年度全國中等學校家事類技藝競賽，備賽期間為了熟練各種髮型及剪燙技巧，消耗百顆以上假髮頭皮，更經常練習過度疲累剪傷手指，就算雙手滿是傷痕貼了7、8個OK蹦，練到手腕關節痠痛不已仍堅持不斷練習，終於在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組優勝佳績，更為竹苗區第一。

周柏成說，他從國中時期就對美容美髮產生濃厚興趣，在家人支持下選擇就讀光復高中時尚造型科，於高二的創意髮型設計課程中學習到各種梳、編、刮、包等造型技巧，也讓他確定對髮型梳理設計有著強烈的熱情，同時也在校內美髮競賽選拔中得到優異的成績，並取得選手資格代表學校參加比賽。

今年5月中旬受疫情影響，學生無法到校上課，導致選手培訓的時間比往年大幅短少，正式培訓僅在8月底至11月初。由於訓練時間緊迫，指導老師及選手絲毫不敢懈怠，除了每天日常訓練，更利用放學後及假日到校練習，這對選手及指導老師都是一個極大的心理壓力及挑戰。

周柏成指出，他知道自己的學科較弱，每天練完老師要求的進度，便開始加強學科，晚上都念書到凌晨2點多，睡不到4小時就要準備起床，搭5點多的校車到校訓練，雖然相當疲累．還是咬牙硬撐。

周柏成說，這不只是一場比賽，也是很棒的成長經驗，更是高中生涯的一大突破，突破自己以前膽怯不敢做的事情，現在可以面對困難不畏懼，讓自己更獨立堅強。

光復高中指出，指導老師陳薈茗經常鼓勵選手要有信心，給予相當大的心靈支持。並依選手特質從基礎能力紮實到專業技能的加強及美感的訓練，實施有效的技能指導，並引導選手學習如何從每次完成的作品中自我修正，在有限時間內呈現完美作品。

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生周柏成參加110學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組優勝佳績，更為竹苗區第一。記者王駿杰／攝影
新竹市光復高中時尚造型科三年級學生周柏成參加110學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組優勝佳績，更為竹苗區第一。記者王駿杰／攝影

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