防災優等國小今辦闖關遊戲 彰化縣長王惠美一路通關無礙

彰化縣大城國小本周六（27日）將歡度建校107周年，今天舉辦防災闖關體驗為校慶暖身，縣長王惠美跟著學童闖關玩遊戲、回答問題，有校長王舜儀和行政人員「加持」，一路順暢過關，學童自行作答也都全對，讓縣長及教育處長王智弘等人相當肯定大城國小防災教育落實。

大城國小位在彰化沿海偏鄉，108到111年度連續四年申辦防災進階推廣校園，109年度榮獲教育部第八屆防災校園大會師進階學校─優等，今天應用防災知識在校園設置六大關卡，小朋友闖關答題和玩遊戲，過關可集點到學期末和其它學習優異表現得到的點數一起兌換獎品。

縣長王惠美提前到大城國小道賀，恭喜建校將滿107周年，接著和學童玩闖關遊戲，選擇正確使用滅火器流程、演練發生地震的正確因應方法，有時擔任關主問「目前地震的強度分為幾級？」學童都能答對和作出正確自保姿勢。大城國小發展北管和太鼓才藝，今天才藝隊獻奏，鏗鏘有力，為防災闖關體驗闖關活動平添熱鬧。

縣府近年補助大城國小軟硬體設施，例如改善北棟教學大樓、洗手台、球場及跳遠場整修工程、校園圍牆油漆美化、地墊、遊具修繕、遮陽板修繕及學生戶外學習空間等項目，總補助經費約375萬元。縣長王惠美說，大城雖然是偏鄉，但在校長和老師的引導下，學童表現毫不遜於都市孩子，像太鼓與北管表演令人驚艷，顯示學校鼓勵孩子多元學習。