找出非課業成就 光武國中校長林茂成獲校長領導卓越獎

教育界最高榮譽「110年度教學卓越暨校長卓越領導獎」近日揭曉，光武國中校長林茂成首創「法拉第少年自然探索課程」，帶領學生們走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神，使課程更加多元有趣，獲校長領導卓越獎肯定。另外，陽光國小以「陽光好滋味」TASTE教學方案，結合食農、閱讀、環境等領域，讓學生多元學習，同樣獲得卓越銀質獎。

「110年度校長領導卓越獎」全國僅20人獲獎，國中組僅5人，新竹市光武國中校長林茂成名列其一。

林茂成從擔任生教組長起就推動「法拉第少年自然探索課程」，他說，國中生正值青春期，需要肯定與成就感，但很多孩子在學業上沒有成就感，被逼著寫考卷，他們不得不逃。

林茂成說，孩子在學校沒有成就感，就想出去尋找，他曾經將圍牆塗油，不讓孩子出去校園。後來帶著孩子到大自然探索學習，發現改變很大，孩子不僅有成就感，還會互相幫忙，便開啟四季探索課程，更獲邀美國、法國邀訪分享，學校的招生數也不斷成長。

林茂成說，他感謝老師們願意用不同視角對待學生，他也感謝家長們認同多元發展、非一味升學教學理念，探索學習並非立竿見影，謝謝大家願意相信學校。針對國中學生三年後要真實面對的會考、升學挑戰，他說，探索體驗將啟發學生學習興趣等，更可從挫折中學習分析，當然面對考試更能游刃有餘。

另外，陽光國小以「陽光好滋味」教學方案獲得教學卓越銀質獎，以嘗試(Trying)、分析(Analyzing)、研究(Studying)、思考(Thinking)、參與(Engaging)等TASTE教學方案，結合科學、食農、美術，讓學生透過五感覺知、探索體驗、身體力行的學習過程，帶給學生多元教育。