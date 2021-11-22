找出非課業成就 光武國中校長林茂成獲校長領導卓越獎
教育界最高榮譽「110年度教學卓越暨校長卓越領導獎」近日揭曉，光武國中校長林茂成首創「法拉第少年自然探索課程」，帶領學生們走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神，使課程更加多元有趣，獲校長領導卓越獎肯定。另外，陽光國小以「陽光好滋味」TASTE教學方案，結合食農、閱讀、環境等領域，讓學生多元學習，同樣獲得卓越銀質獎。
「110年度校長領導卓越獎」全國僅20人獲獎，國中組僅5人，新竹市光武國中校長林茂成名列其一。
林茂成從擔任生教組長起就推動「法拉第少年自然探索課程」，他說，國中生正值青春期，需要肯定與成就感，但很多孩子在學業上沒有成就感，被逼著寫考卷，他們不得不逃。
林茂成說，孩子在學校沒有成就感，就想出去尋找，他曾經將圍牆塗油，不讓孩子出去校園。後來帶著孩子到大自然探索學習，發現改變很大，孩子不僅有成就感，還會互相幫忙，便開啟四季探索課程，更獲邀美國、法國邀訪分享，學校的招生數也不斷成長。
林茂成說，他感謝老師們願意用不同視角對待學生，他也感謝家長們認同多元發展、非一味升學教學理念，探索學習並非立竿見影，謝謝大家願意相信學校。針對國中學生三年後要真實面對的會考、升學挑戰，他說，探索體驗將啟發學生學習興趣等，更可從挫折中學習分析，當然面對考試更能游刃有餘。
另外，陽光國小以「陽光好滋味」教學方案獲得教學卓越銀質獎，以嘗試(Trying)、分析(Analyzing)、研究(Studying)、思考(Thinking)、參與(Engaging)等TASTE教學方案，結合科學、食農、美術，讓學生透過五感覺知、探索體驗、身體力行的學習過程，帶給學生多元教育。
四年級冬陽班學生蔡昀霏曾參與四季好時光課程，她說，該課程讓她學習認真澆水、拔草，和植物聊天期待快快長大，現在也逐漸喜歡上小黃瓜和番茄酸甜的味道；另一名五年級樂善圓班同學陳羿穎則說，課程讓她用真的相機記錄美好的事物，畢業後可以成為一輩子的甜蜜回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言