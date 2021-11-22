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嘉大附小50歲2顆熱氣球升空 特製專屬一卡通
嘉義大學附設實驗國小今年迎接創校50年，預定12月4日辦校慶園遊會，與台東業者合作，今天先帶來2顆熱氣球冉冉升空，配合校長陳明聰、家長會長陳澤嘉敲鑼宣布起動相關活動，宣告活動起跑，校方指出，家長會製作限量一卡通，送給全校師生。
嘉大附小表示，今年校慶系列活動相當精彩，有展示學生學習歷程的「教學成果展」、演繹奧運羽球選手李洋及王齊麟堅持到底的「故事廣場」、楷模傳承的「傑出校友頒獎」、音樂社團「快閃表演」、好吃好玩賣知識獻愛心的「園遊會」，以及學校傳統「校友大隊接力」等活動，邀請歷任校友、嘉義鄉親朋友12月4日到校同慶。
今天上午嘉大附小的國樂團學生演奏「夏日驕陽」，還與台東天際航空合作，現場帶來2顆熱氣球，校長陳明聰、家長會長陳澤嘉、自治市小市長李恩琦陸續鳴鑼3下，宣告校慶活動起跑、祝學校校運昌隆、祈願嘉大附小永遠家喻戶曉，熱氣球此時冉冉升空，讓師生相當興奮。
嘉大附小為激勵學童，設計運動、音樂、閱讀、童軍、天文5款CQS公仔的獎勵兌換制度，家長會以公仔製作限量造型一卡通，致贈師生，祝福每位師生能一卡在手，生活、學習樣樣通。
嘉大附小因大學端體制異動，校名歷經多次更迭，從師專實小、師院附小，到現在的嘉大附小，校方也指出，50年來創校校長陳鑰，與歷任校長辛勞耕耘，培育出各行各業人才，藉校慶邀請傑出校友，包括電視台新聞主播謝向榮、雲門舞者林怡文、17Arabics難民基金會共同創辦人蕭潔蓮，返校與學弟妹分享自我成長、就業的歷程。
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