聯合盃桃園初賽今登場 2545學子搶210名額競爭激烈

第15屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今日舉行，今年因疫情考量，主辦單位將實體活動改為線上比賽，是15年來首次的線上賽事，對主辦單位與參賽學生來說都是賽事初體驗，雖然如此仍澆不熄桃園學子對於寫作的動力與熱忱，今年高中職、國中、國小共2545人參賽，最終將挑選出210位得獎學生進入總決賽。

桃園市啟英高中對於聯合盃全國作文大賽相當支持與贊同，往年報名都相當踴躍，今日安排電腦教室讓啟英高中的學生作為考場。啟英高中校長彭昭勳表示，每位學生的學習資源不同，所以讓有意願參賽的學生前往學校應考，不用受限於軟硬體設備的問題，專心完成比賽。

桃園市議會議長邱奕勝、聯合報發展部主任蕭振寰在彭昭勳的陪同下巡視考場，關心學生應考狀況。邱奕勝表示，今年聯合盃桃園區初賽難免受疫情影響，但報名仍然十分踴躍，有近3000名學生參賽，顯見桃園市政府、市議會推動閱讀與寫作風氣盛行。

邱奕勝也致贈啟英高中400本聯合盃全國作文大賽「寫作這一事 真正有意思」寫作工具書，內容收錄全國總決賽各組前3名及優勝佳作的文章，讓學生能夠透過工具書吸收同儕的寫作風格與觀點，在閱讀寫作方面能夠持續精進。